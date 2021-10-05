О том, что 45-летний мужчина ушел с дачи, где проживал вместе с семьей, и не вернулся, 1 октября в полицию сообщила его 66-летняя мать.

- По данному факту полиция начала розыскные мероприятия. В результате проведенных оперативно-следственных действий был установлен 34-летний житель Костаная, который под тяжестью улик дал признательные показания в совершении убийства, - сообщает пресс-служба департамента полиции в Facebook. - Позже он указал место, куда спрятал труп потерпевшего.

После осмотра места тело погибшего было найдено на берегу реки Тобол.

По предварительной версии причиной преступления стала ссора между мужчинами. После нанесения телесных повреждений потерпевшему, от которых тот скончался, подозреваемый пытался скрыть улики и избавиться от тела.

Подозреваемый арестован, проводятся следственные действия.