Конкурс "Караван добра" - республиканский, его проводят в 4-й раз. Организаторы хотят выявить и наградить казахстанцев, которые "совершают благородные поступки, проявляют инициативу и укрепляют нравственные ценности".

Алма Клышбекова (слева) и Несибели Басенова

- Участниками конкурса могут стать физические и юридические лица, которые вносят свой вклад в решение социальных и общественных проблем, а своими поступками мотивируют других, - рассказала сегодня, 5 октября, на брифинге в Региональной службе коммуникаций (РСК) член правления Ассоциации деловых женщин Костанайской области Несибели БАСЕНОВА. - В конкурсе не могут участвовать предприниматели и лица, которые занимаются благотворительностью при поддержке государственных средств.

В прошлом году в областной оргкомитет поступили 62 заявки и только 2 человека стали победителями. Первое место в номинации "Батыл журек" занял Алексей Сыгучев из Лисаковска, ставший донором печени для 4-летнего мальчика. А в номинации "Мейирим жолында" наградили жительницу Житикаринского района Екатерину Гусейнову. Она за счет своих средств содержит социальный дом в родном селе Забеловка.

Как и в прошлом году, обладателям 1-го места в качестве приза выдадут путевку в санаторий "Окжетпес", а занявших вторые и третьи места наградят грамотами и ценными призами.

- Раньше конкурс проводился по 5 номинациям, а теперь добавились ещё две, которые отметят самых активных детей страны и зоозащитников, - сообщила секретарь комиссии по дела женщин и сеейно-демографической политике при акимате Костанайской области Алма КЛЫШБЕКОВА. - Как принять участие? Самое главное - следить за новостями, которые будут выходить на странице Ассоциации деловых женщин. Будут созданы комиссии в каждом районе области. Особое внимание конкурсная комиссия уделяет качеству подаваемой заявки. Подать их могут как сами номинанты, так и люди, которые хотят номинировать кого-то. То есть, заявку на человека можно сделать в тайне от него самого, сделать ему приятный сюрприз. В заявке нужно собрать письмо об участнике и его деятельности, его биографию и фотографию. Требований к оформлению фотографии нет. Сейчас у нас клиповое мышление, поэтому будет лучше, если к заявке приложат небольшой видеоролик об участнике. Истории могут быть разными: от помощи родному селу до поддержки конкретных людей. Критериев отбора будет пять.: человек должен делать это добровольно, решаемая проблема должна быть актуальной, будет учтен охват населения (не всегда важно количество, иногда ценится адресность помощи), также в критериях есть оперативность, простота решения проблем и достижение конкретного результата. Хочу поделиться опытом организации конкурса: если участник заинтересует областную комиссию, то мы сами приедем, привезем профессионального фотографа, поможем подготовиться к республиканскому этапу.

Заявки будут принимать в Ассоциации деловых женщин (ул. Байтурсынова, 67, каб 318, электронная почта kost_adgk@mail.ru) до 30 ноября. Конкурсную комиссию возглавит заместитель акима Костанайской области Бахыт Есимова. Победителей определят до 31 января 2022 года, а 26 февраля в Туркестане пройдёт церемония награждения.

Дополнительную информацию можно получить через соцсети АДЖ.