Об этом сообщил пресс-секретарь акима Костанайской области Кенже Конысбай на своей странице в Facebook.

Фото из архива "НГ"

- 5 октября на 56 году ушел из жизни почетный гражданин Костанайской области, деятель государственной службы Жакупов Базыл Шамуханович, - написал он.

Базыл Жакупов был акимом областного центра с сентября 2015 по январь 2019 года. До этого три года проработал на должности заместителя акима Костанайской области.

Родился Базыл Жакупов 5 января 1965 года в с. Терсакан Акмолинской области. В 1991 году получил специальность ученого-агронома, а в 2006 году закончил экономический факультет.

После того, как покинул должность акима Костаная в 2019 году, был председателем правления СПК "Тобол".