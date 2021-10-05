Скончался экс-аким Костаная Базыл Жакупов
5 октября 2021, 11:34 | Общество
Об этом сообщил пресс-секретарь акима Костанайской области Кенже Конысбай на своей странице в Facebook.
Фото из архива "НГ"
- 5 октября на 56 году ушел из жизни почетный гражданин Костанайской области, деятель государственной службы Жакупов Базыл Шамуханович, - написал он.
Базыл Жакупов был акимом областного центра с сентября 2015 по январь 2019 года. До этого три года проработал на должности заместителя акима Костанайской области.
Родился Базыл Жакупов 5 января 1965 года в с. Терсакан Акмолинской области. В 1991 году получил специальность ученого-агронома, а в 2006 году закончил экономический факультет.
После того, как покинул должность акима Костаная в 2019 году, был председателем правления СПК "Тобол".
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