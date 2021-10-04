По прогнозам синоптиков, во вторник, 5 октября, ночью на юго-востоке области ожидается дождь и снег. По северу области возможен туман. В среду на всей территории области будет переменная облачность без осадков. В Костанае в ближайшие два дня осадков не ожидается.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

- Во вторник, 5 октября, ночью по области будет 2-7 градусов ниже нуля, на юге 1 градус тепла, - сообщила "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. - Днём ожидаем температуру от 0 до +5°С, на юге +8°С. В среду, 6 октября, в ночное время температуры будут отрицательными по всей области: на большей части территории прогнозируем -5...-10°С, на юге -2°С. Днём воздух прогреется до 3-8 градусов тепла, а на юге столбики термометров поднимутся до +11°С. В Костанае во вторник ночью будет -2...-4°С, днём +3...+5°С. В среду ночью в областном центре будет -5...-7°С, днём +4...+6°С.

Во вторник ожидается северный ветер скоростью 9-14 м/с, с усилениями в дневное время до 15-20 м/с. В среду ветер будет уже северо-западным, скорость его составит 9-14 м/с.