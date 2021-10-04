Генеральный директор "Первого канала" Константин Эрнст строит торговые центры в Москве на территории снесённых кинотеатров, имеющих архитектурную ценность для города. Об этом сообщает Informburo.kz со ссылкой на Международный консорциум журналистов-расследователей ICIJ.

Коллаж icij.org

3 октября ICIJ рассекретил отчётность офшорных регистраторов, которыми пользовались действующие и бывшие политики и чиновники по всему миру. Год назад журналистам передали 12 млн документов, подлинность которых подтверждена открытыми данными и непосредственными бенефициарами и участниками сделок. Отчётность журналисты назвали "Архив Пандоры". Это крупнейшее документальное расследование, по масштабу превзошедшее "Панамское дело" 2016 года.

В документах фигурируют и некоторые россияне. Среди них Константин Эрнст и его офшорная компания.

Покупка 39 кинотеатров за минимальную стоимость. В 2014 году в Москве выставили на торги 39 кинотеатров. Некоторые из них имели архитектурную ценность для города. Их продали компании "Эдисонэнерго" за минимальную цену – 9,6 млрд рублей. Компания входит в ADG Group, владельцами которой являются Михаил и Григорий Печерские. Реконструкцию кинотеатров оценили в 60 млрд рублей. Деньги на неё выделил банк ВТБ.

Здания располагались в основном между третьим и четвёртым кольцевыми дорогами в спальном районе Москвы. Некоторые были в полуразрушенном состоянии, но большинство из них были классикой поздней советской архитектуры. Ранее независимый депутат городского совета Дмитрий Барановский подал жалобу в местный антимонопольный орган. Он утверждал, что единственной причиной продать все 39 зданий одним лотом было лишь наличие крупного покупателя.

Фонд по борьбе с коррупцией Алексея Навального отмечал, налогооблагаемая стоимость зданий и прилегающие земли составили около 465 млн долларов – в два раза больше запрашиваемой цены.

Кинотеатры обещали реконструировать, однако их снесли. Сейчас на их местах появляются торговые центры. По данным кипрских корпоративных отчётов, к концу 2019 года доля Эрнста в строительстве составила около 140 млн долларов.

Компенсация за подготовку церемонии открытия Олимпийских игр. В том же 2014 году прошла Олимпиада в Сочи. Зимние игры были ознаменованы негативным флёром: возвращение Владимира Путина на пост президента в 2012 году, демонстрации в Киеве на Майдане, в результате которых свергли Виктора Януковича, также мировая пресса, которая освещала Олимпийские игры, писала о коррупции, связанной с расходами страны на Олимпийские игры в размере 51 млрд долларов.

Но открытие Игр отвлекло мир от негативной повестки, а также показало иную Россию, пишут ICIJ. Продюсером церемонии выступил Константин Эрнст. Пресса и политики хвалили его за проведённое мероприятие, назвав его "ослепительным". Даже Алексей Навальный называл это событие "объединением России".

Константин Эрнст говорил, что игры "показали миру, что Россия возвращает себе статус мировой державы". Позже он отмечал, что не взял денег за свои услуги в подготовке шоу.

Во время Игр на Британских Виргинских островах зарегистрировали компанию Moscow Dvorik Ltd. После окончания Олимпиады прошло девять месяцев, и в октябре Константин Эрнст стал единственным акционером другой компании с тех же Британских Виргинских островов – Haldis Corporation. Это произошло за месяц до аукциона.

По полученным данным стало известно, что "Эдисонэнерго" принадлежит компании Dvorik Cyprus Ltd. Её владельцами являются другие две – Xelio Invest и Moscow Dvorik Ltd. Самым крупным акционером второй компании (47% акций) выступила Haldis Corporation (принадлежит Константину Эрнсту).

В конце 2014 года кипрский RCB Bank предоставил офшорной компании Эрнста 16,2 млн долларов. Залогом стали акции компании.

Позиция Константина Эрнста. Он заявил, что не совершал ничего незаконного, потому что "так его воспитали родители". При этом Эрнст не стал отрицать свою связь с Moscow Dvorik, но не объяснил причину регистрации компании на Британских Виргинских островах.

Эрнст также комментировал, что проект с кинотеатрами не был компенсацией от властей за Олимпиаду в Сочи.

"Моё вознаграждение за участие в церемонии открытия Олимпийских игр составило 1 рубль. Вы можете найти информацию об этом в официальных документах организационного комитета", – говорил он.

Предмет искусства, вероятно, принадлежащий Константину Эрнсту. Также по полученным документам установили, что Эрнст через другую компанию, зарегистрированную на Британских Виргинских островах, тайно владеет картиной "Гнев Ахиллеса" французского художника 19 века Жака-Луи Давида.

"Гнев Ахиллеса" / Изображение с сайта artsandculture.google.com

Стоимость её составляет 6,2 млн долларов. Картина висит в художественной галерее Кимбелла в Форт-Уэрте (штат Техас, США). Эрнст сообщил, что картину никогда не видел, но не ответил на вопрос о том, владеет ли он почти идентичной картиной Давида 1825 года (художник написал два варианта картины).

Репутация "Первого канала". В расследовании отмечается, что при Константине Эрнсте неблагоприятные для Кремля новости исчезли с "Первого канала". Это произошло ещё в начале 2000-х. Ведущего новостей канала, раскритиковавшего действия Владимира Путина в связи с катастрофой подводной лодки "Курск", в результате которой погибли 118 членов экипажа, уволили. Во время событий в школе в Беслане в 2004 году, унёсшего жизни более 330 детей, учителей и родителей, "Первый канал" переключил вещание на бразильскую мыльную оперу. Имя Алексея Навального никогда не произносят в эфире. Журналисты-расследователи называют Константина Эрнста.

Сколько россиян скрывают свои доходы в офшорах. Согласно анализу ICIJ, россиянам принадлежат 14% из более чем 27 тысяч компаний, чьи данные о собственности раскрыты в результате утечки. Среди них минимум 46 российских олигархов использовали офшоры. Ранее президент России Владимир Путин высказался против использования офшорных структур российскими бизнесменами и политиками и поддержал законы, запрещающие эту практику. Его ближайшее окружение фигурирует во многих документах, полученных журналистами.

Как сообщает Радио Азаттык, Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) выявил, что Асель Курманбаева заработала $30 млн на секретной офшорной сделке. К сделке причастны два близких к экс-президенту олигарха, говорится в исследовании. В новых документах есть фамилии и тех, кто упоминался в предыдущих исследованиях, таких как Paradise Papers, так и те, чьи фамилии не встречались.



«Асель Курманбаева и "лидер нации" (пожизненный титул, присвоенный Назарбаеву законом, который защищает его и членов его семьи от любого преследования) никогда не подтверждали и не опровергали свои отношения. Разговоры о том, что она является его токал (второй женой) или неофициальной женой, получили распространение после того, как она выиграла конкурс красоты "Мисс Казахстан". На фотографиях паспортов двух ее сыновей, размещенных на новостных сайтах, их фамилии были указаны как Нурсултанулы. В Казахстане имя отца часто пишут вместо фамилии», — пишут авторы исследования.

По данным OCCRP, Курманбаева является художественным руководителем в двух государственных танцевальных институтах в Казахстане и владеет несколькими фирмами и фондами в области балета и национального танца.

«Но сколько бы она ни зарабатывала в сфере культуры, это ничто по сравнению с богатством, которое она получила от окружения Назарбаева», — говорят исследователи.



Согласно просочившимся документам, у Курманбаевой была тайная компания, зарегистрированная на Британских Виргинских Островах. Никакой активности в компании не наблюдалось. Тем не менее ей удалось продать компанию за 30 миллионов долларов.

OCCRP заявляет, что к этой сделке причастны олигархи Владимир Ни и Владимир Ким, верные соратники Назарбаева. Как пишут исследователи, Курманбаева получила деньги в 2010 году, через два месяца после смерти Владимира Ни. Деньги поступили от компании, которая перешла к дочери Ни, и Владимир Ким был свидетелем выплаты.



Корреспонденты OCCRP в связи с обнаруженными файлами обратились с запросом к Назарбаеву, Киму, семье Ни и Курманбаевой. Однако никто из них не дал ответа.



Родственники и друзья Назарбаева упоминались в предыдущих исследованиях в связи с утечкой офшорных документов. Среди них старшая дочь экс-президента Дарига Назарбаева и ее старший сын Нурали Алиев, зять Тимур Кулибаев, племянник Кайрат Сатыбалды и другие.

Всего в архиве фигурируют данные об офшорных компаниях и недвижимости 35 бывших и нынешних лидеров государств и более 300 высокопоставленных чиновников. Среди имен, которые называет британская газета Guardian, президент России Владимир Путин, президент Украины Владимир Зеленский, король Иордании Абдулла II, президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, бывший британский премьер Тони Блэр.



В досье перечислены финансовая деятельность «неофициального министра пропаганды» президента России Владимира Путина и содержится информация о секретных делах более 130 миллиардеров из России, США и Турции.



Как пишут исследователи OCCRP, ознакомившиеся с документами Pandora Papers, президент Украины Владимир Зеленский передал свою долю в секретной офшорной компании незадолго до того, как стал президентом в 2019 году. Представитель Зеленского отказался комментировать вопрос OCCRP.



Согласно документам, президент Азербайджана Ильхам Алиев через офшорные компании владеет недвижимостью в Лондоне на сумму 700 миллионов долларов.



Международный консорциум журналистов-расследователей получил досье, содержащее 11,9 миллиона файлов от 14 офшорных компаний. Эти компании участвовали в создании секретных компаний, чтобы скрыть богатства клиентов.



Более 600 журналистов из 150 изданий два года работали над этими документами. Они пытались подтвердить информацию, содержащуюся в Pandora Papers, судебными документами, фактами из источников и другой информацией.



Pandora Papers появились через пять лет после Panama Papers, потрясших мир своими разоблачительными документами.