Уголовное дело об убийстве Дарины Ахмадиевой, которое произошло рядом с аптекой № 100, практически напротив здания департамента полиции Костанайской области, продолжили рассматривать в СМУС в пятницу, 1 октября.

В суде допросили еще нескольких свидетелей, после чего показания дал подсудимый Азамат МОЛДРАХМЕТОВ.

По версии следствия, он преследовал бывшую жену после развода под предлогом встреч с общим 11-летним сыном. Вечером 16 июня 2020 года Молдрахметов в очередной раз пришел на работу к Дарине - в здание костанайского филиала госкорпорации «Правительство для граждан» по ул. Амангельды, 93, где она работала переплетчицей. Дождался и пошел вместе с ней на остановку, по дороге вспыхнула ссора. Как указано в обвинительном заключении, Молдрахметов взял с собой на эту встречу кухонный нож, которым и нанес смертельные удары.

Очевидцы преступления дали показания в качестве свидетелей. По их словам, мужчина догнал женщину и стал наносить ей удары ножом, она пыталась отбиваться, но он продолжал бить ее в шею и грудь. После чего воткнул нож себе в живот.

- Я работала вместе с погибшей Дариной Ахмадиевой в костанайском филиале госкорпорации «Правительство для граждан», - сообщила суду 1 октября Сандыгуль ИСКНЕНДИРОВА. - Она работала на 2-м этаже, я - на 4-м. Иногда к ней приходил бывший муж, которого она выгоняла, потом просила меня выйти на улицу и посмотреть, стоит ли он еще возле здания. Она его боялась. Дарина была милой, доброй девушкой.

Свидетельница Валерия ГРИГОРЬЕВА рассказала, что 16 июня возвращалась с работы, когда увидела мужчину, бегущего за женщиной.

- Потом увидела, что женщина сползает по стене дома, а мужчина наносит ей удары, - сообщила она. - Я вызвала скорую и перешла дорогу. Криков о помощи не было. Возможно, поэтому люди не понимали, что происходит. Все было тихо и многие, видимо, думали, что это обычный конфликт.

Подсудимый дает показания через сурдопереводчика, поэтому допрос длился почти целый день.

- Вину я признаю, но не полностью, поэтому прошу смягчить обстоятельства дела, - заявил Азамат Молдрахметов. - Я помню, как Дарина кричала, больше ничего не помню. Ко мне домой приехали младшая сестра с племянником, он спросил, где Серик, мой сын. Я решил его забрать у Дарины, чтобы они вместе поиграли. Я пришел к ней, попросил сына, просил, чтобы она дала мне его на месяц. Она отказала. Сказал - мол, вдруг ты будешь занят, а ребенок заболеет, его надо будет к врачу вести. Говорила, что сын не хочет ко мне идти, но я ей не верил. Предлагал ей по очереди водиться с ребенком. Потом я ее спросил, не хочет ли она вернуться в семью. И сказал: "Я знаю, что у тебя есть парень". Он ответила: "Нет". Я ее просил вернуться в семью, сказал, что прыгну с моста. Она что-то кричала... Потом мне сказали, что я нанес ей 14 ножевых ранений... Я не помню, как и что произошло.

Подсудимый часто путался в показаниях, заострял внимание на подробностях, которые не имели отношения к делу, судья несколько раз просила его рассказывать о событиях по существу.

Очередное заседание по этому делу назначено на 6 октября.

Кадры из видео