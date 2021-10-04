Шесть «АвтоУраганов» добавили в Костанайской области
Сейчас они еще работают в тестовом режиме. В штатном режиме аппаратно-программные комплексы начнут работать с 15 октября, сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.
Иллюстративное фото Tengrinews.kz
Места установок АПК "Автоураган"
Мендыкаринский район:
- 292 км. трассы Республиканского значения А-21 «Мамлютка-Костанай» (выезд на мост реки «Убаган» Мендыкаринского района)
г. Аркалык:
- трасса Республиканского значения А-16 «Жезказган-Петропавловск»-340км.
Амангельдинский район:
- трасса областного значения КР-32 «Аркалык-Торгай»-96км.
Денисовский район:
- трасса Республиканского значения А-21«Рудный-Денисовка»-385км.
г.Лисаковск:
- въезд-выезд в (из) г.Лисаковск.
Сарыкольский район:
- трасса Республиканского значения М-36 «Алматы-Екатеринбург»
Как отметили в пресс-службе, внедрение стационарных комплексов фотофиксации нарушений ПДД позволяет отследить движущийся транспорт на контролируемом участке дороги, измерить скорость его движения, зафиксировать в автоматическом режиме факт нарушения, передать информацию о нарушении в центр обработки данных отдела административной практики ДП Костанайской области.
Всего на территории Костанайской области сейчас работают 45 единиц систем автоматического контроля транспортного потока и фиксации нарушений ПДД.
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