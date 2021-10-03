В столице Казахстана завершился прошедший на кортах Национального теннисного центра турнир Astana Open WTA 250, в котором приняли участие теннисистки из 21 страны.

Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева уступила в финале турнира Astana Open / Фото ktf.kz

В финале одиночного разряда встретились посеянные под первым и вторым номерами турнира соответственно вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева, являющаяся 47-й ракеткой мира, и 89-я ракетка мирового рейтинга Алисон ван Эйтванк из Бельгии.

На пути к своему пятому финалу в турнирах серии WTA 250 Путинцева победила Екатерину Горгодзе из Грузии (162-е место в мировом рейтинге) - 6:1, 6:2, Веру Лапко из Беларуси (408-я ракетка мирового рейтинга) - 6:4, 6:4, Анастасию Гасанову из России (183-е рейтинга WTA) - 6:3, 4:6, 6:0 и Ребекку Петерсон из Швеции (86-е место в мире) - 6:2, 6:4. В четырех предыдущих финалах WTA казахстанка становилась сильнейшей дважды. В 2019 году на турнире в Нюрнберге (Германия) она выиграла в финале у Тамары Зиданшек из Словении, а в июле этого года Путинцева победила в Будапеште (Венгрия) Ангелину Калинину из Украины.

Побеждавшая во всех предыдущих финалах турниров WTA Эйтванк в Нур-Султане выиграла у Жибек Куламбаевой (Казахстан), Анны-Лены Фридзам (Германия), Варвары Грачевой (Россия) и Жаклин Кристиан (Румыния).

До этого матча Путинцева и Эйтванк встречались трижды на взрослом уровне и все три матча выиграла казахстанка.

Финальный матч Astana Open WTA 250 стартовал с уверенной победы в первом сете Путинцевой - 6:1. Второй сет начался с победы Эйтванк на подаче казахстанки, но брейк в четвертом гейме позволил Путинцевой сравнять счет. Выиграв на своей подаче пятый гейм, наша теннисистка вышла вперед. Но после обмена брейками в седьмом и восьмом геймах бельгийская теннисистка выиграла еще на чужой и своей подаче и победила во втором сете - 6:4.

Третий, решающий сет теннисистки начали с обмена брейками. А затем на счету бельгийки были еще два брейка в седьмом и девятом геймах, принесшие победу Эйтванк в сете и матче - 1:6, 6:4, 6:3. Кроме титула, бельгийская теннисистка получила в качестве приза 29 тыс. долларов и пополнила свой очковый багаж рейтинга WTA на 280 очков.

Победительница турнира Astana Open WTA 250 Алисон ван Эйтванк (Бельгия) / Фото ktf.kz

Путинцева же заработала на домашнем турнире 16 тыс. долларов и 180 рейтинговых очков.

В парном разряде победителем Astana Open WTA 250 стал посеянный под третьим номером на турнире в Нур-Султане дуэт в составе Анны-Лены Фридзам из Германии и Моники Никулеску из Румынии. В финале немка с румынкой переиграли в трех сетах российских теннисисток Ангелину Габуеву и Анастасию Захарову - 6:2, 4:6, 10:5.