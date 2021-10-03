Независимое расследование боксерского турнира на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро показало, что казахстанский боксер Василий Левит стал жертвой коррупционного заговора, передают Vesti.kz со ссылкой на Boxingscene.com.

©olympic.kz. Владислав Семёнов

Так, профессор Ричард Макларен, который ранее разоблачил допинговый заговор в российском спорте, в последние три месяца изучал судейские решения на ОИ и опубликовал доклад на 149 страниц. В нем говорится, что ряд боев за золотые медали были тщательно продуманным заговором с участием коррумпированных чиновников и судей, а также взяточничеством.

Среди расследуемых боев в том числе был финал в весовой категории до 91 килограмма, в котором засудили казахстанца Василия Левита и отдали победу россиянину Евгению Тищенко.

Также под подозрением четвертьфинальный поединок легчайшего веса между ирландцем Майклом Конланом и другим представителем России Владимиром Никитиным и финал в весе свыше 91 килограмма, в котором француз Тони Йока победил британца Джо Джойса.

В докладе говорится, что манипуляции с жеребьевками и результатами проводились на протяжении всего отборочного цикла и основного турнира Олимпиады. Кроме того, подозревается в наличии коррупции боксерский турнир Игр в Лондоне 2012 года.

"Боями манипулировали ради денег, предполагаемой выгоды АИБА или для того, чтобы поблагодарить национальные федерации и их олимпийские комитеты, а иногда и организаторов соревнований за их финансовую и политическую поддержку. Проведенное на сегодняшний день расследование пришло к выводу, что в таких манипуляциях иногда использовались значительные шестизначные суммы. Доказательства, обнаруженные расследованием, считаются вершиной айсберга", - говорится в докладе.

Считается, что Йока и Тищенко пользовались привилегиями на протяжении всего турнира. Хотя нет никаких предположений, что сами боксеры знали об этом. Среди других поединков, признанных подозрительными, также называется победа Тищенко над итальянцем Клементом Руссо.

Данный отчет Макларена - первый из трех запланированных по делу АИБА. Следующие ожидаются в ноябре и марте. Проведение расследования было поручено действующим главой АИБА Умаром Кремлевым.