Помогал им в этом гражданин Казахстана за материальное вознаграждение.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области, факт подготовки к незаконному пересечению границы РК и РФ выявили сотрудники департамента совместно с ДКНБ в ходе оперативно-профилактических мероприятий по усилению миграционного контроля на приграничных территориях.

- Установлен и задержан гражданин Казахстана, который за материальное вознаграждение доставил в Карабалыкский район Костанайской области двух граждан Исламской Республики Афганистан и оказывал им содействие по выезду в РФ, - сообщили в пресс-службе. - У одного из граждан Афганистана отсутствовали удостоверяющие личность документы, по решению суда он помещен в приемник распределитель УП г.Костаная.

Проводится досудебное расследование по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 394 УК РК (организация незаконной миграции).