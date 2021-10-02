В Нур-Султане на кортах Национального теннисного центра определились финалисты международного женского турнира Astana Open WTA 250 в одиночном и парном разрядах.

Для Юлии Путинцевой финал Astana Open станет пятым в ее карьере на турнирах серии WTA 250 / Фото ktf.kz

Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева проводила полуфинальный поединок одиночного разряда с теннисисткой из Швеции Ребеккой Петерсон. Спортсменки уже встречались в этом году в конце мая в Страсбурге (Франция), и тогда победу в трех сетах одержала Путинцева.

В первом сете поединка в Нур-Султане казахстанка выиграла стартовый гейм на подаче соперницы, и затем уверенно довела свое преимущество до победы.

Во втором сете Путинцева реализовала брейки в третьем и пятом гейме и при счете 5:1 инициативу перехватила Петерсон, однако в десятом гейме вторая ракетка Казахстана поставила победную точку в матче - 6:2, 6:4, выйдя в финал Astana Open.

Путевку в финал оформила и 89-я ракетка мира бельгийская теннисистка Алисон ван Эйтванк, переигравшая в полуфинале Жаклин Кристиан из Румынии - 6:3, 6:3.

Для обеих теннисисток предстоящий поединок станет пятым финалом в турнирах серии WTA 250.

В парном разряде в финал пробились Анна-Лена Фридзам из Германии и Моника Никулеску из Румынии, переигравшие российскую пару Виталию Дьяченко и Яну Сизикову - 6:4, 3:6, 10:8. Соперницами Фридзам и Никулеску в решающем матче станут еще две российские теннисистки Ангелина Габуева и Анастасия Захарова, победившие в полуфинале в двух сетах интернациональную пару Натела Дзаламидзе (Россия)/Кай Юван (Словения) - 6:4, 6:3.