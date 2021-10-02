В основу нового мультфильма ляжет сюжет одноименной кукольной постановки Бекмамбетова, передает Informburo.kz.

Фото theatreofnations.ru

Режиссёр Тимур Бекмамбетов снимет мультипликационный фильм о приключениях Ходжи Насреддина в Казахстане.

1 октября в Ташкенте на международном кинофестивале "Жемчужина Шёлкового пути" было подписано соглашение между "Казахфильмом", компанией "Базелевс" и Национальным агентством кинематографии Узбекистана.

Соглашение предполагает производство нового анимационного проекта от Тимура Бекмамбетова о приключениях легендарного героя Востока Ходжи Насреддина. Действие мультфильма частично развернётся в Казахстане и Узбекистане.

Кинокомпания "Базелевс" Тимура Бекмамбетова вместе с киностудией "Казахфильм" и Национальным агентством кинематографии Узбекистана также откроет в республиках анимационные школы.

"В странах Средней Азии почитают и любят Ходжу Насреддина и считают, что его родина именно здесь. Мы рады, что вместе с KION мы будем работать над анимационным фильмом о приключениях любимого героя сказок и притч у него дома – на Востоке, в Средней Азии, а за создание анимации будут в том числе отвечать местные художники", – сказал Тимур Бекмамбетов.

Вице-президент "Казахфильма" Айдархан Адильбаев подчеркнул, что Казахстан уделяет большое внимание развитию анимации. В этом году в рамках национального проекта "Ел рухы" был поддержан проект "Казаханимация".

"Конечно же, подписанное стратегическое соглашение с компанией "Базелевс" и Агентством кинематографии Узбекистана является новой точкой отсчёта для анимационной индустрии и началом плодотворного сотрудничества между нашими странами", – сказал Айдархан Адильбаев.

В основу нового мультфильма "Ходжа Насреддин" ляжет сюжет одноименной кукольной постановки Бекмамбетова, премьера которой прошла в начале года в Москве.