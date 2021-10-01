На проходящем в Литве чемпионате мира по футзалу были проведены полуфинальные матчи, в одном из которых сыграла национальная сборной Казахстана.

Биржан Оразов в борьбе за мяч с лучшим бомбардиром сборной Португалии Пани Варелой / Фото instagram.com

Соперником подопечных бразильского специалиста Рикардо Кака стала сборная Португалии, являющаяся действующим чемпионом Европы. На счету португальцев также серебряные медали европейского чемпионат 2010 года. Лучшим достижением на чемпионатах мира сборной Португалии стало завоевание бронзовых наград в 2000 году.

На этом чемпионате мира, как и сборная Казахстана, португальская команда заняла первое место в группе, выиграв у сборных Таиланда (4:1) и Соломоновых островов (7:0) и сыграв вничью с командой Марокко (1:1). На стадии плей-офф португальцы дважды побеждали в дополнительное время сначала сборную Сербии (4:3), а затем сборную Испании (4:2).

Ранее футзальные сборные Португалии и Казахстана встречались два раза. В 2000 году в рамках группового этапа чемпионата мира победу одержали португальцы (6:2), а в 2015 году в отборочном матче чемпионата Европы выиграли казахстанцы (3:1).

Казахстанцы очень активно начали встречу, нанося опасные удары с разных дистанций. Но порой этим ударам немного не хватало точности, а на пути летевших в створ ворот мячей неизменно вставал португальский голкипер Эклидес Бебе. За три минуты до перерыва Тайнан после паса Игиты ударом с разворота послал с лета мяч в перекладину. А через минуту Биржан Оразов с близкого расстояния пробил в правую стойку ворот.

Второй тайм начался с атак сборной Казахстана, однако на 23-й минуте отличился лучший бомбардир сборной Португалии Пани Варела, для которого этот гол стал шестым на чемпионате мира. Игита в этом эпизоде дотянулся ногой до мяча, но тот от левой стойки влетел в сетку ворот. Вскоре у Исакуэля Зикки появился шанс увеличить преимущество сборной Португалии, но вышедший навстречу Игита отбил мяч.

С мячом Чингиз Есенаманов / Фото instagram.com

А затем сборная Казахстана, усилив давление на ворота соперника, раз за разом стала создавать опасные моменты. Едва не забил гол после красивого паса Даурена Турсагулова Чингиз Есенаманов, но в последний момент Мендонка Эрик выбил мяч буквально с линии ворот. Часто подключавшийся к атакам Игита вначале вынудил проявить свое мастерство Бебе, а затем при розыгрыше углового удара после паса Тайнана мощно пробил с лета, но мяч попал в правую стойку ворот. Бебе еще раз выручил свою сборную после сильнейшего удара Дугласа. На последних минутах второго тайма в сборной Казахстана вместо вратаря на поле вышел Даурен Нургожин, И за 46 секунд до окончания основного времени Дуглас пробил справа в дальний угол, а Нургожин в борьбе с Жоау Матушем подправил мяч в сетку ворот, сравняв счет - 1:1.

Ровно за четыре минуты до окончания первого экстра-тайма Пани Варела сбил на своей половине поля Тайнана, а Дуглас пробил низом впритирку со «стенкой» и между ног вратаря, выведя сборную Казахстана вперед. И все-таки казахстанцы не смогли удержать победный счет, за полторы минуты до окончания второго экстра-тайма Бруну Коэлью после паса с левого края Пани Варелы точно пробил в левый от Игиты угол ворот.

Судьбу путевки в финал решили послематчевые пенальти. Первым бил Дуглас, но Бебе отбил мяч. Были точны Бруну Коэлью, Даурен Турсагулов и Андре Коэлью. Затем Игита сначала поразил ворота сборной Португалии, место в которых к этому моменту занял Витор Уго, а затем отразил удар Пани Варелы, и счет стал равным - 2:2. Удары Альберта Акбаликова и Рикардинью были точны - 3:3, после чего Уго справился с ударом Арнольда Кнауба, а занявший место в воротах сборной Казахстана Рауан Атантаев, угадав направление удара Тьягу Бриту, не успел отразить мяч, залетевший под его рукой в левый от него угол ворот.

Во втором полуфинальном матче встречались сборные Бразилии и Аргентины. А в финал вышли аргентинцы, выигравшие со счетом - 2:1. Таким образом, сборная Казахстана встретится в поединке за бронзовые медали со сборной Бразилии. Этот матч состоится 3 октября в Каунасе и начнется в 21:00 по костанайскому времени.

А через три часа там же стартует финальный поединок между действующим чемпионом Европы - сборной Португалии и действующим чемпионом мира - сборной Аргентины.