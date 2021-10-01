С мая текущего года в Костанайской области стартовал проект «Здоровый регион», направленный на пропаганду здорового образа жизни, и популяризация спорта в молодежной среде Костанайской области.

Организаторами данного проекта выступили Молодежный ресурсный центр Костанайской области и Общественное объединение «Green Help».

В рамках проекта были проведены различные форматы спортивных мероприятий и состязаний. Одним из важных направлений проекта было развитие национальных видов спорта, так были проведены соревнования по тогыз кумалак, асык ату и қазақ күресі. Но не остались без внимания настольные и массовые виды спорта среди молодежи. В общем состоялось более 10 мероприятий.

Завершением проекта было проведение массового забега «Гонка патриотов «Елім үшін егілемін», после которой итоги проекта подвели на молодежной дискотеке «Open air».

Проект «Здоровый регион» охватил более двух тысяч молодых жителей Костанайской области и нашел много положительных отзывов в молодежной среде.

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