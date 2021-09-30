Об этом на пресс-конференции, прошедшей 30 сентября в Областном историко-краеведческом музее, сообщил заведующий археологической лабораторией КРУ им. Байтурсынова Андрей ЛОГВИН.

Проект «Организация изучения и проведения археологических исследований сакрального объекта «Укрепленное поселение Камысты (Первомайское), эпоха бронзы» рассчитан на 3 года и завершится к 12 июля 2023 года. Речь не идет о полном изучении объекта к этому времени, такие исследования занимают долгие годы. В рамках проекта предстоит оценить культурно-историческую ценность объекта, определить его полную площадь, характер погребенных под слоем почвы сооружений, изучить жизнь людей поселения по найденным артефактам.

Подобные укрепленные поселения челябинскими археологами объединены в «Страну городов» и на Южном Урале открыто уже порядка 30 таких поселений. Самое известное среди них - Аркаим.

Поселение Камысты - пока единственный объект такого рода, обнаруженный на территории Костанайской области и всего Казахстана. Оно располагается в 6 км от поселка Комаровка, у восточной окраины развалин поселка Первомайский в Аршалинском сельском округе Денисовского района. Большая часть памятника эпохи бронзы в аварийном состоянии, так как на этих площадях велась сельскохозяйственная деятельность, были распаханы огороды. По словам Логвина, местами вспашка была глубокой и более того - часть культурного слоя сгребли в кучи вперемешку с навозом.

Теперь погибающий археологический объект получит шанс на спасение.

- В этом году, в течение двух недель, мы проводили разведочные полевые работы,- рассказал Андрей Логвин, - Вернулись только вчера. Если погода позволит, то в октябре возможен еще один выезд. Местное население к проведению исследований относится лояльно, никакого противодействия мы не ощутили. Люди даже радуются тому, что наконец-то этому объекту будет уделено внимание. Более того, местный аким даже предложил свою помощь в очистке территории от тех самых куч навоза. Но мы просили пока оставить все как есть, потому что в этих кучах содержатся артефакты и нам предстоит их извлечь. Настоящие раскопки начнутся в 2022 году, с наступлением теплого сезона. В них будут принимать активное участие студенты КГУ. Но, поскольку сроки полевой практики по археологии ограничены, после отъезда студентов мы будем привлекать наемных рабочих.

В ходе первых разведочных работ археологи нашли керамику, кости, пока нет изделий из металла, но такие находки предполагаются. Есть надежда раскопать остатки укреплений и жилищ. Все артефакты, которые пока удалось добыть, и данные геолокации проанализируют в ходе камеральной обработки, и в ноябре археологи сообщат более полную информацию об уникальном для Казахстана археологическом объекеа.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ