Новости

У кого отключат свет на этой и следующей неделе в Костанае?

30 сентября 2021, 12:00 |  ЖКХ

Сегодня в 10.00 уже отключили электроэнергию в одном из районов Костаная. Связано это с техническими работами на подстанции, сообщает пресс-служба IKomek в Instagram. Вновь свет в домах горожан появится вечером, в 21.00.

Иллюстративное фото Pixabay.com

КТП-51. 30 Сентября с 10:00 до 21:00 часа.

  • Спальный сектор: Хакимжановой, 118.

Частный сектор:

  • Ул.Хакимжановой, 55-154,
  • пр. Рудненский, 18/2 - 18/16,
  • пр.Соколовского, 42/1 -42/14, 50/1 - 50/12, 18/2, -18/16, 2 - 36,
  • ул.Рудненская, 1-44, 22/4 - 22/13,
  • ул.Комарова, 71 - 134,
  • ул.Джангильдина, 13 -72,
  • ул.Панфилова, 1 - 22,
  • ул.Летунова, 111 -125,
  • ул.Л.Беды,95 - 189, 113/1 - 113/11, 191/1 - 197/3,
  • ул.Садовая, 1-22,
  • ул.Сералина, 4, 6.

На следующей неделе с 4 по 8 октября, каждый день с 10.00 до 17.30, электроэнергию будут отключать в жилом массиве Дружба.

  • 40 лет Победы 1-20,
  • Пионерская 1-30,
  • Степная 1-15,
  • Строительная 1-15,
  • Садовая 20-48,
  • Дружбинская 1-4,
  • Солнечная, Парковая 1-21,
  • 70 лет Октября 1-42,
  • Хакимжановой.