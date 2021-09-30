У кого отключат свет на этой и следующей неделе в Костанае?
30 сентября 2021, 12:00 | ЖКХ
Сегодня в 10.00 уже отключили электроэнергию в одном из районов Костаная. Связано это с техническими работами на подстанции, сообщает пресс-служба IKomek в Instagram. Вновь свет в домах горожан появится вечером, в 21.00.
Иллюстративное фото Pixabay.com
КТП-51. 30 Сентября с 10:00 до 21:00 часа.
- Спальный сектор: Хакимжановой, 118.
Частный сектор:
- Ул.Хакимжановой, 55-154,
- пр. Рудненский, 18/2 - 18/16,
- пр.Соколовского, 42/1 -42/14, 50/1 - 50/12, 18/2, -18/16, 2 - 36,
- ул.Рудненская, 1-44, 22/4 - 22/13,
- ул.Комарова, 71 - 134,
- ул.Джангильдина, 13 -72,
- ул.Панфилова, 1 - 22,
- ул.Летунова, 111 -125,
- ул.Л.Беды,95 - 189, 113/1 - 113/11, 191/1 - 197/3,
- ул.Садовая, 1-22,
- ул.Сералина, 4, 6.
На следующей неделе с 4 по 8 октября, каждый день с 10.00 до 17.30, электроэнергию будут отключать в жилом массиве Дружба.
- 40 лет Победы 1-20,
- Пионерская 1-30,
- Степная 1-15,
- Строительная 1-15,
- Садовая 20-48,
- Дружбинская 1-4,
- Солнечная, Парковая 1-21,
- 70 лет Октября 1-42,
- Хакимжановой.
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