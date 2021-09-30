На стадионе «Центральный» в Костанае заменят натуральный газон на искусственный за 286,6 млн тенге. После реконструкции стадион будет соответствовать высшей, 4-й, категории УЕФА. Одобряете ли вы такие траты госбюджета? Да. В Костанай будут приезжать топ-команды - соперники «Тобола» по еврокубкам.

Да. Такой газон не будет приходить в негодность после тренировок юных футболистов.

Нет. В 2016 году уже делали капитальный ремонт стадиона, этого вполне достаточно.

Нет. Тратить такие деньги, чтобы посмотреть на команды из Европы - это роскошь.

