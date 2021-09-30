Совещание по проблемам в сфере расчета предельных цен на социально значимые товары прошло в Региональной палате предпринимателей Костанайской области «Атамекен» 29 сентября. По мнению выступивших на нем представителей супермаркетов, государство включает административный ресурс и фактически решает проблемы малообеспеченных слоев населения за их счет.

Представители супермаркетов прогнозируют, что потребителей ждет дефицит социально значимых продуктов / Фото из архива «НГ»

- На данный момент установлены такие предельные цены на розничную реализацию социально значимых товаров, - перечислил начальник отдела РПП Каир АЙСИН, - капуста - 88 тенге, картофель - 183, морковь - 267, лук - 85, сахар белый - 285, масло подсолнечное - 725 тенге за литр. В то время как закупочные цены, по данным предпринимателей, составляют: капуста - 100 тенге, картофель - 140, морковь - 267, лук - 85 тенге, сахар белый - 285 тенге, масло подсолнечное - от 695 до 943 тенге за литр. При этом порядок установления розничных цен занимает около 90 дней. Предприниматели заявляют, что им приходится продавать продукты дешевле их реальной цены, что противоречит ст. 2 Предпринимательского кодекса РК. В этом году ситуация усугубилась низким урожаем на основные культуры, повышением себестоимости продуктов. Предприниматели жалуются на то, что при расчете предельных цен субъекты бизнеса охватываются не полностью.

Представитель супермаркета «Норма. Бородинский» Наталья ЛАПШИНА отметила, что предельные цены рассчитываются на основании правил, разработанных в 2015 году.

- Они давно устарели, в то время ими никто не пользовался, - пояснила она. - Правила начали использовать в 2019 году, в период пандемии. Причем предельные цены устанавливают только для розничных продавцов, а для производителей их нет. Это приводит к тому, что предприниматели убирают с полок социально значимые товары, потому что им невыгодно их продавать. И это может привести к дефициту.

- Мониторинг цен проходит очень долго, потом составляется проект документа мониторинга, это занимает 2-3 месяца, - поддержала коллегу представитель супермаркета «Солнечный» Анастасия ВЬЮШКОВА. - За это время товар может подорожать на 20%, а нас заставляют продавать по предельно установленным ценам. Мы предлагаем сократить сроки согласования по установлению предельных цен и изменить бюрократический механизм их образования.

- Самое реальное в этой ситуации - предоставлять социально уязвимым слоям населения адресную помощь, - считает Лапшина. - Социально значимыми товарами пользуются все: как люди небогатые, так и с большим достатком. Доходит до того, что мелкие магазины оптом закупают у нас социально значимые товары по дешевой цене. При этом речь идет не о мешке сахара, а о двух-трех тоннах! Нам грозит штраф, если мы повысим предельную цену, а «магазины у дома» никто не проверяет. Все критерии ценообразования непрозрачные, их невозможно проверить. Самое правильное - назначать адресную помощь, а цены отпустить в свободное плавание.

На вопрос о том, закупают ли предприниматели товар в СПК «Тобол», где цены значительно ниже, представительницы супермаркетов ответили отрицательно. И пояснили: цена на сахар сейчас повысилась, поэтому его перестали отгружать из СПК «Тобол», а овощи такого качества, что «покупатели их брать не будут».

Руководитель департамента Агентства по развитию конкуренции Дастан САМЕН заявил, что методология по анализу рынка висит в открытом доступе.

Дастан Самен заявил, что система ценообразования вполне прозрачная / Кадр из видео

- Мы ориентируемся на супермаркеты, у которых по 10 000-15 000 товаров, а не как у мелких магазинов - всего по 500, - пояснил он. - Всю информацию берем у самих супермаркетов, поэтому все прозрачно.

Заместитель руководителя департамента сельского хозяйства Толеутай ЕРЖАНОВ добавил, что предельно допустимые цены на социально значимые товары согласуются на комиссии. В нее входят 11 человек, 40% из которых составляют предприниматели.

По словам Толеутая Ержанова, 40% состава комиссии по установке предельных цен - предприниматели / Кадр из видео



- Это Маишев, «Жас-Канат», Абуов, «Астыкжан», Центральный рынок, Тулегенова, хлебзавод № 1, Игнатенко, - перечислил Ержанов. - После того как цены согласовала комиссия, мы передаем проект к вам, в «Атамекен». В последний раз ни одного замечания со стороны РПП не поступило. Что касается сокращения процедуры согласования цен, то мы делали такой запрос в Минюст, нам сообщили, что цены должны «висеть» в Сети и СМИ 30 дней и обсуждаться. Мы не виноваты, что никто не читает СМИ и не обсуждает цены.

Представитель АСПреДКО Валентина ШМОНИНА возразила: эта организация пыталась сделать замечание об утопических предельных ценах, но им ответили, что ориентируются на постановление. Именно в этом документе она видит корень зла, поэтому его нужно менять.

Представитель «АСПреДКО» видит корень зла в постановлении о предельных ценах / Кадр из видео



- Это не экономика, это не бизнес, это абсурд! - резюмировал заместитель директора РПП Владимир ШАКУН. - Административными мерами развивать рыночную экономику невозможно. Завтра мы получим дефицит, не увидим масла и овощей. Слово абсурд заменили утопией, но от этого никому не легче.

Итогом совещания стало то, что члены НПП обещали детально обсудить проблемы предпринимателей.