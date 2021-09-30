Ошибки на бюстах Героев Советского Союза и кавалеров орденов Славы трех степеней, установленных на центральной аллее парка Победы в Костанае, пользователь сайта ng.kz peshexod обнаружил еще в начале лета.





Бюсты Ярового и Михайленко планируют отлить заново

В частности, он обратил внимание на явные неточности у четырех бюстов. И перечислил: «Бюст Героя Советского Союза Г. А. Хачина - медали и ордена всегда носили на левой стороне, а здесь явно ошибка. Один из орденов - орден Ленина, который вручали с медалью «Золотая звезда. Бюст кавалера ордена Славы трех степеней В. Д. Науменко - ни одного ордена Славы на груди нет. Бюст кавалера ордена Славы трех степеней Н. Л. Михайленко - та же неточность, но есть звезда Героя Советского Союза. На бюсте кавалера ордена Славы трех степеней М. С. Ярового вместо звезды Героя Соцтруда - звезда Героя Советского Союза. То есть в центре звезды Героя нет серпа и молота. Хотя детализация изготовления некоторых бюстов показывает, что это сделать было вполне возможно. И это не придирки, так как все это заметно без тщательного осмотра памятников, без изучения архивов. Даже если и делали бюсты с доступных фотографий, можно же чуть более ответственно подойти к этому мероприятию, которое очень важно для народа».

Вопросы нашего пользователя «НГ» отправила акиму Костаная Кайрату Ахметову.

- В преддверии празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в парке Победы, на Аллее Славы были установлены бюсты Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы, - сообщил в ответ заместитель акима Саят ШАЙМУРУНОВ. - Заказчик работ - отдел ЖКХ. Подрядная организация - ТОО «Балкыту» (г. Нур-Султан). Сумма проекта составила 179 880 000 тенге. В сумму вошло изготовления бюстов, постаментов, работы по подготовке аллеи, благоустройству территории (демонтаж и укладка брусчатки, бордюр, озеленение и т. д.). Согласно технической спецификации, эксперты в области фалеристики (научная историческая дисциплина, изучающая награды, памятные знаки, значки, жетоны и форменную фурнитуру - «НГ») не привлекались, в связи с чем имеют место неточности в расположении и изображении наград. Замена бюстов не предполагается.





Бюсты Героев Хачина и Науменко будут исправлять вручную

Чуть позже, в телефонном разговоре с корреспондентом «НГ» руководитель отдела культуры акимата Костаная Айсулу АУБАКИРОВА пояснила, что фотографии подрядчику для изображения бюстов предоставлял этот отдел:

- На некоторых фотографиях не было орденов, были только лица героев. Но список со всеми наградами прилагался. Видимо, подрядчики заострили больше внимания на внешнем сходстве героев. Некоторые детали было сложно изобразить технически. Гарантия на замену бюстов за счет подрядчика уже вышла. Но мы связались с директором столичного ТОО. Он пообещал, что до конца этого года внесет коррективы в расположение наград на бюстах за свой счет.

29 сентября Аубакирова сообщила, что все бюсты обследовали, четырех из них будут переделаны.

- Причем два бюста директор ТОО «Балкыту» пообещал перелить заново - бюст кавалера ордена Славы трех степеней В. Д. Науменко и бюст кавалера ордена Славы трех степеней Н. Л. Михайленко, - отметила руководитель отдела. - По словам подрядчика, просто исправить неточности на них не получится, поэтому их сделают заново. На бюстах Хачина и Науменко ошибки исправят вручную.

Ошибки подрядчик обещал исправить за свой счет до конца 2021 года.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ