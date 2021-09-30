Вечные вопросы нашей жизни. И вот свежий повод для них.

На днях позвонил товарищ, предложил поприсутствовать на родительском собрании в одной из школ, заверил: скучно не будет. Приглашение само по себе любопытное, ведь в каждом из нас, взрослых, живут воспоминания о школьной поре и желание хоть на минутку вернуться сюда. Заглянуть в лица ребят, послушать их разговоры, оценить уровень обсуждения, язык, проникнуться атмосферой. Поэтому поехали без лишних разговоров.

Класс оказался заполнен - около 25 родителей плюс директор школы со своей командой, представители райотдела и облуправления образования, майор из ювенальной полиции.

Из выступлений стало ясно: в классе напряженная ситуация, дети, а это третьеклассники, отказываются посещать занятия, опасаясь за свое здоровье и безопасность. Кто или что им угрожает? То, что мы услышали, удивило невероятно. Оказывается, в классе есть мальчик, назовем его Витя, который с первого дня занятий терроризирует весь коллектив, матерится, занимается рукоприкладством, угрожает разборками с участием старшего брата.

Не хотелось верить в услышанное, но предельно агрессивное поведение матери этого ученика, непрерывные угрозы в адрес выступавших наводили на мысль, что все может иметь место.

Мне интересна была реакция приглашенных должностных лиц. Создалось впечатление, что все они, кроме директора, впервые узнали о происходящем и не были готовы не то чтобы к принятию решений - к самому обсуждению. Правда, на всякий случай зачитали разные пункты из руководящих документов, намекнули: мол, не много ли вы на себя берете, можете пострадать. Хочу повторить: ни одна инструкция не способна учесть возникающие ситуации. Эти ремарки вызвали яростную реакцию у родителей, особенно чудное предложение директора: «У нас есть шесть третьих классов, давайте расформируем ваш класс и группами по 4 человека переведем в параллельные классы».

Странно, один ученик заварил кашу своим неадекватным поведением, а наказать предлагают весь класс. Тот самый, который в прошлом году был одним из самых дружных в школе (по определению директора).

Из зала последовало другое предложение: определить 10-дневный период жесткого контроля за всем классом и персонально за мальчиком Витей с привлечением директорского корпуса, психолога, ювенальной полиции, родительского комитета. Кто-то возражал, мол, мальчика натренируют вести себя прилично в этот период. Замечу, это взрослый человек может взять себя в руки на некоторое время, у 9-летнего ребенка терпения хватит на 1-3 дня, проверено жизнью и личными наблюдениями. А потом соберутся специалисты и решат, что с Витей делать дальше. Возможно ли ему обучаться в общеобразовательной школе или направить в специальное учебное заведение. Наверное, здесь решающее слово за психологами и членами комиссии ПМПК, а также предствителями ювенальной полиции, которым обязательно нужно посетить семью мальчика, почувствовать атмосферу, в которой он живет.

На моей памяти не было случая, чтобы весь класс отказался ходить на занятия из-за одного ученика. На собрании было предложение направить заявление родителей в прокуратуру о непринятии мер чиновниками от образования. Возможно, к этому шагу придется прибегнуть, если не будет адекватных действий от работников образования. Хотя среди них есть любители не предавать огласке подобные инциденты. И это чревато непредсказуемыми последствиями.