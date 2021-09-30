Facebook и Instagram удаляют от 20 до 30% запрещённого контента по запросу; "ВКонтакте", "Одноклассники", Mail.ru, Livejournal – до 90%.

Администрация YouTube и Twitter не удаляют запрещённый контент по просьбе Министерства информации и общественного развития, сообщили в ведомстве в ответ на запрос Informburo.kz.

"Следует отметить, что несмотря на многочисленные обращения в администрацию видеохостинга YouTube и социальную сеть Twitter ожидаемой реакции по получению обратной связи и удалению противоправного контента не отмечено", – говорится в ответе на запрос.

Социальные сети, которые идут на контакт с МИОР.

Однако ведомству удалось наладить контакты с представителями социальных сетей "ВКонтакте", Facebook, Instagram, "Одноклассники", Mail.ru, Livejournal, Tik Tok и Telegram.

"Представители интернет-компаний в целом с пониманием воспринимают предложения о сотрудничестве в вопросах удаления противоправного контента, нарушающего требования международного права и законодательства РК, и в рамках практического взаимодействия во многих случаях удаляют материалы, содержащие пропаганду терроризма, экстремизма, суицида, порнографии, занимающихся онлайн-продажей наркотиков и так далее", – отметили в ведомстве.

Facebook и Instagram удаляют от 20 до 30% запрещённого контента по запросу, "ВКонтакте", "Одноклассники", Mail.ru, Livejournal – до 90% и более.

В 2021 году Facebook и Instagram удалили публикации с ложной информацией о вакцинах против коронавируса, применяемых в Казахстане, материалы, направленные на разжигание межнациональной розни, содержащие сцены жестокости и насилия.

Однако, несмотря на достигнутые договорённости, противоправный контент не удаляют оперативно.

"Период с начала обнаружения противоправного контента (направление официального уведомления уполномоченного органа) до его получения, рассмотрения и принятия решения администрацией социальных сетей и иных медиа платформ может варьироваться от нескольких дней и до нескольких месяцев. В течение этого времени противоправный контент успевает получить широкое распространение", – объяснили в министерстве.

В 2020 год в социальных сетях выявили 70 843 нарушения. По ним собственникам соцсетей отправили 1888 рекомендательных писем. В первом полугодии 2021 года нарушений больше – 141 068, ведомство направило 1772 рекомендательных письма.

Комментарий МИОР о законопроекте по ограничению доступа к социальным сетям.

"Этот законопроект в первую очередь направлен на защиту детей и несовершеннолетних от буллинга и кибербуллинга", – подчеркнули в ведомстве.

В ведомстве отметили, что при разработке поправок учитывали международный опыт. В Германии, Франции, Турции, России и Узбекистане уже законодательно прописали правила по регулированию противоправного контента в интернете.

В министерстве отметили, что в поправках нет норм, ограничивающих доступ к информации.

"Проектом поправок предусмотрена только регламентация деятельности социальных сетей на территории Казахстана, как любого другого субъекта рынка предпринимательства", – говорится в ответе.

В Казахстане планируют ограничивать доступ к соцсетям и мессенджерам, которые не пройдут госрегистрацию и не откроют представительства в стране. Соответствующие поправки предусмотрены в законопроекте по вопросам защиты прав ребёнка, которые мажилис одобрил в первом чтении.

Контент, который МИОР относит к противоправному: