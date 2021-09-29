Предложенные в поправках нормы авторы заявления назвали репрессивными, передает Informburo.kz.

На сайте Avaaz.org журналисты создали петицию о необходимости отказа от принятия поправок в законодательство, позволяющих ограничивать работу иностранных интернет-ресурсов, соцсетей и мессенджеров.

Аргументы авторов заявления. Поправки в законодательство поставят под угрозу присутствие в казахстанском интернет-пространстве таких популярных соцсетей как Facebook, Instagram, мессенджеров Telegram, Whatsapp. Предложенные поправками нормы авторы назвали репрессивными и направленными не на регулирование, а на контроль интернета, то есть фактически на введение в стране цензуры.

"Разработчики поправок и уполномоченный орган указывают, что нормы необходимы для борьбы с кибербуллингом и более быстрой коммуникации с иностранными платформами. Мы убеждены, что выбранный путь – неэффективный, а тактика проведения поправок под предлогом защиты прав ребёнка является манипуляцией", – говорится в заявлении.

Авторы предложили государству совместно с общественностью и экспертами выработать эффективные механизмы реагирования на кибербуллинг, его профилактику, а также расследование уже совершённых правонарушений.

"Все подобные инициативы, касающиеся развития и регулирования интернета, должны предваряться и сопровождаться обязательным обсуждением с IT-сообществом страны, правозащитным и широким гражданским обществом, заинтересованными группами, в данном случае – с самими детьми и подростками, с учётом их интересов, а также принципа развивающихся способностей детей – для исключения цензуры и ограничения цифровых прав человека", – говорится в тексте заявления.

Кто подписал открытое заявление. В числе тех, кто подписал заявление, представители нескольких казахстанских СМИ, Казахстанского международного бюро по правам человека, общественных фондов, а также блогеры. На момент написания материала заявление подписали 35 человек.