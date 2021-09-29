Раньше это было доступно только жителям Нур-Султана и Алматы. Теперь же "Правительство для граждан" совместно с МВД РК реализовали возможность приема оплаты сразу у оператора миграционной службы и для костанайцев.

Клиент при обращении за услугой к оператору миграционной службы, который ведет прием заявлений на оформление паспорта и удостоверения личности, может тут же оплатить пошлину через систему QR-оплаты банковских приложений Homebank либо Kaspi без обращения в кассу.

- Оплатить за считанные секунды – цифровые реалии, которые доступны уже каждому второму казахстанцу. QR-платежи используются повсеместно во всех объектах торговли, культуры, развлекательного сегмента. В сфере оказания государственных услуг мы также стараемся внедрять новые цифровые возможности. Ранее QR-кодом можно было оплатить услуги по изготовлению и выдаче актов на земельные участки, регистрации прав на недвижимое имущество, объекты кондоминиума и другие госуслуги в сфере земельных отношений. Теперь есть возможность оплатить без очереди в кассу и за услуги по документированию. Размер госпошлины за удостоверение личности составляет 584 тенге, за паспорт – 23 336 тенге, - сообщила PR-менеджер филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Костанайской области Ярослава БОГАТЫРЕВА.

"Правительство для граждан" ввело возможность оплаты через QR в ноябре 2020 года. Таким методом клиенты могут оплатить 146 видов госуслуг. Всего госкорпорация оказывает 662 вида государственных услуг из государственного реестра.