Светлана СЕМЕНОВА много лет преподает в детской музыкальной школе № 1 Костаная класс флейты, отличник образования, артистка областной филармонии им. Е Умурзакова, обладатель нагрудного знака «Мәдениет саласының үздігі”. 26 сентября в Костанае прошел областной чемпионат по маунтинбайкингу, в котором принимали участие любители экстремального велоспорта. В женской группе Светлана заняла 1 место.

Во время гонки. Светлана Семенова / Фото Сергея РЫБИНА



- Света, как началось твое увлечение велосипедом?

- Я вообще спортом не занималась, просто в какой-то момент захотелось иметь велосипед. Купила хорошую модель и начала ездить. В первый год ездила сама - как говорится, куда глаза глядят. Села и поехала. Потом в одном из велосалонов познакомилась с владелицей этого магазина Ксенией Морозовой, она стала моей напарницей в поездках. К тому времени уже были небольшие группы, в которых собирались люди, увлекающиеся велосипедом. Затем Бауржан Тибеев предложил создать велосообщество. И мы в него вступили в первых рядах. Регулярно организованно выезжали, участвовали в велопробегах.

Светлана Семенова / Фото из личного архива

- Когда состоялся твой первый велопробег?

- На День учителя, 6 октября 2019 года. Тогда планировали собрать человек 60, в итоге подключились колледжи, университет, было около 300 участников. Велопробег был от областного акимата через Тобыл, по трассе с заездом к мавзолею И. Алтынсарина. Вот с тех пор все и началось.



- Как проходят ваши выезды?



- Как только наступает сезон, а это теплая весна, все лето и осень до наступления дождей, каждое воскресенье мы собираемся у набережной "Шагала" и расходимся по интересам. Те, кто на шоссейных велосипедах, едут по асфальту. Расстояние может быть разным - и на 50 км, и на 100 км. Зависит еще от погоды и от настроения. Те, кто на горных велосипедах (МТБ), тоже обговаривают маршрут. И новички едут небольшой круг - от набережной в центре через город Тобыл и до набережной в районе КЖБИ, получается около 15 км. Как правило, их сопровождает кто-то из опытных. Как только они почувствуют уверенность, то примыкают к другим группам. Это у нас все на постоянной основе, два раза в неделю: в воскресенье в 9.00 и по вторникам встречаемся на кольце в сторону аэропорта. Ну и среди недели у нас есть чат, в котором пишут, предлагают какие-то маршруты.

Фото Сергея РЫБИНА

- Расскажи про областной чемпионат, в котором ты стала призером.



- Чемпионат проходил в три этапа. Первый состоял из трех дней, параллельно проводились республиканские соревнования среди профессионалов и среди любителей. Были три возрастные категории среди мужчин и одна женская группа. Я принимала участие во втором этапе, он проходил летом, и вот в воскресенье был третий этап. Проводил соревнования по маунтинбайкингу старший тренер сборной Казахстана Артем Головащенко. Проходили они в районе «Золотого фазана», потому что там много всяких спусков, подъемов, песчаная поверхность, лесополоса. Участники, как я и говорила, все любители. В общем, люди, которым очень нравится ездить на велосипеде.





- Для человека твоей профессии занятие таким экстремальным видом спорта очень необычно. Испытываешь ли ты физические сложности?

- Нет, нисколько! Потому что летом в погожий денек я всегда стараюсь выезжать и кататься. А перед соревнованиями я, конечно, трассу приезжала несколько раз посмотреть. Знакомились с наиболее каверзными местами, где можно легко улететь, зарыться в песке или по кочкам в лесу. У меня хороший горный велосипед, и я всем сразу советую покупать надежной фирмы, у меня он пять лет и никаких нареканий к нему у меня нет. Когда был локдаун, я ощутила всю прелесть наличия велосипеда. Могла на нем поехать куда угодно. Никуда нельзя было выходить и тогда он меня здорово спасал. По городу особо не поездишь и мы с нашим велосообществом маленькими группами выезжали в лес, к озеру. Отправлялись в сторону Майколя, Осиновки, до 100 км получались маршруты. У меня формировалась выносливость, закалка. В последние дни учебного года я иногда приезжаю на работу на велосипеде, стараюсь не упускать возможность лишний раз сесть на него. Благодаря этому я в форме.

Победители соревнований Людмила Малашенко ( бронза), Ксения Морозова ( серебро), Светлана Семенова ( золото) и председатель ОО «Велосообщество «Костанай» Бауржан Тибеев / Фото Сергея РЫБИНА

- Какие планы на ближайшее будущее?

- Планы есть и они совсем скорые. 3 октября состоится велопробег, посвященный Дню учителя. Я обязательно буду принимать в нем участие, тем более, что это мой профессиональный праздник. Маршрут прежний - через центральную набережную до набережной КЖБИ. 15 км с заездом к мавзолею им. И. Алтынсарина. Мы приглашаем на пробег всех неравнодушных к велоспорту.

Автор статьи - гражданский журналист "НГ"