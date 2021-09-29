Российскую группу компаний "Сбер" привлекают для цифровизации сервисов, которые есть у правительства Казахстана. О том, какую пользу несет для простых казахстанцев данная сделка и почему для этого пригласили иностранного партнера, корреспонденту Tengrinews.kz рассказали в отечественной компании BTS Digital.

По словам разработчиков, в Казахстане назрела необходимость внедрения единой цифровой платформы. На ее базе будут работать такие сервисы, как Egov, Qamqor, ЕНПФ и все другие. Переход на объединенную программу GovTech нужен, чтобы ускорить обмен информацией между различными госорганами. Это, в свою очередь, поможет казахстанцам оперативно получать госуслуги, заверяют в BTS Digital.

"Давайте возьмем, к примеру, приложения про налоги и про медицину. Если каждое из них не работает на общей платформе и является самостоятельной системой, сложно интегрировать их между собой и оказывать услугу гражданину. Мы хотим, чтобы ему не нужно было вручную брать справку о налогах и загружать ее в приложение о медицине. Он не должен этого делать, все должно происходить автоматически "сзади" этой системы", - пояснил генеральный директор BTS Digital Нуртай Абилгалиев.

По его словам, последние 10 лет везде происходит цифровая трансформация: в крупных корпорациях и бизнес-компаниях. Поэтому и государству нужно изменить свой подход к оказанию услуг гражданам и принятию решений.

"Сегодня нужно создавать такие возможности, чтобы в неделю можно было бы принимать 10 тысяч решений, как это происходит, например, в Facebook. Там они могут в течение дня придумать что-то, за два дня реализовать это с разработчиками, протестировать и менять по ходу дела, если пользователям не нравятся какие-либо функции.

Такой же метод работы сейчас задумывается в рамках нашего государства и правительства, чтобы оно работало в таком же гибком подходе во время оказания услуг гражданам. Потому что сегодня, чтобы изменить, к примеру, правила начисления пособий, нужно следующее: сначала три месяца утверждаются изменения, потом два месяца через тендер выбирается разработчик, потом три месяца разрабатываются изменения, потом два месяца это сдается заказчику. В итоге через полгода-год мы получаем какое-то изменение в правилах начисления пособий. Но наш подход заключается в том, чтобы иметь возможность изменять и улучшать эти правила каждый день", - объяснил он.

Генеральный директор компании BTS Digital Нуртай Абилгалиев

Отметим, что в BTS Digital на данный момент работают более 400 сотрудников. Чтобы перейти на единую цифровую платформу GovTech, компания намерена привлечь минимум 1000 казахстанских IT-специалистов. Их отберут из числа тех, кто пожелает принять участие в данном проекте. Разработчиков обучат и подготовят до уровня высококлассных специалистов, чтобы они могли легко создавать продукты в рамках GovTech.

"У нас в стране должны появиться 1000 новых профессионалов, это одна из идей нашего проекта. Ведь сегодня разработка государственных сервисов устроена таким образом, что для молодых и талантливых, но начинающих разработчиков установлены очень высокие барьеры. Потому что исторически сложилось так, что за разработку новых функций отвечает определенное количество IT-компаний. Причина в том, что они имеют опыт в этой сфере и хорошо понимают, как работают эти системы, так как многие сами разрабатывали эти сервисы. И молодому специалисту и начинающей компании очень сложно разобраться во всем этом.

Поэтому мы преследуем цель облегчить доступ к этой платформе новым разработчикам, так как стандарты будут едиными и понятными. И любой казахстанский IT-специалист, работающий в Силиконовой долине и решивший вернуться на родину, он сможет разрабатывать на этой платформе сервисы и новые услуги, тем самым участвовать в нашей экономике", - рассказал Абилгалиев.

Он также объяснил, почему была выбрана платформа группы компаний "Сбер" и почему нельзя было самим разработать аналогичную программу, ведь над ней будут работать как минимум 1400 высококлассных специалистов.

"Важным фактором в IT-индустрии является время. Мы не можем говорить, что у нас сегодня нет талантов, которые могли бы создать такую платформу. Но время, которое уйдет на разработку платформы такого уровня, и время, которое было вложено нашими партнерами в создание этой платформы, не вернешь. Вместо того, чтобы 2-3-4 года переписывать и переделывать то, что уже сделали другие сильные партнеры, нам лучше взять то, что уже готово и куда вложено много сил. Потому что в IT-индустрии всегда работают так. Здесь нужно брать лучшее, что есть сейчас, и разрабатывать это дальше вместе с 1400 сотрудниками. Мы не хотим повторять то, что уже сделано", - подытожил он.

Напомним, в начале сентября был подписан меморандум о сотрудничестве в сфере реализации проектов по цифровой трансформации Казахстана, переходу к платформенной модели цифровизации и концепции Data Driven Government. Предполагается, что в Казахстане для оказания государственных услуг внедрят новую цифровую платформу, разработанную российской группой компаний. Позже в сети появились подробности меморандума, подписанного правительством Казахстана и "Сбербанком России", в котором говорится, что в качестве стратегического партнера российской компании определена BTS Digital (дочерняя компания группы ERG с долей правительства Республики Казахстан в 40 процентов). Министр цифрового развития Багдат Мусин объяснил, почему для введения новой цифровой платформы был выбран продукт российской группы компаний "Сбер".