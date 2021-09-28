Воспоминаниями о Костанае олимпийский чемпион 2012 года, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе, обладатель кубка Мохаммеда Али, чемпион тяжёлого веса Александр УСИК поделился сегодня, 28 сентября, на пресс конференции.

Также украинец оценил костанайскую школу бокса.

- Казахстан, алга! - сказал Усик. - Я боксировал даже за один казахстанский клуб, меня привлекали, как легионера. Костанай! Не один раз там боксировал, очень замечательная школа бокса, фанаты и люди!

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Напомним, украинский боксёр одержал победу единогласным решением судей в поединке с британцем Энтони Джошуа, отобрав 4 пояса.