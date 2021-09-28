Второй матч подряд в рамках чемпионата Казахстана по футболу среди команд Премьер-лиги «Тобол» проводил в гостях. На этот раз в Атырау против местной одноименной команды.

Опасный момент у ворот «Атырау» / Фото fctobol.kz

И второй тур подряд соперником костанайского клуба была команда, с которой он встречался на групповом этапе розыгрыша Кубка РК. «Тобол» побеждал со счетом 2:0 в домашних матчах в первом круге чемпионата и кубковом поединке, а также со счетом 3:1 в кубковом матче в Атырау.

В игре второго круга чемпионата не могли помочь своей команде игроки линии полузащиты «Тобола» травмированные сербский легионер Зоран Тошич, Асхат Тагыберген и Серикжан Мужиков, а также получивший в предыдущем матче с «Таразом» четвертое предупреждение еще один сербский легионер Душан Йованчич. Стартовый состав гостей выглядел следующим образом: в воротах Александр Мокин, в защите играли серб Алекса Аманович (слева), Александр Марочкин и Сергей Малый, в полузащите - Роман Асранкулов, Азат Нургалиев, Самат Жарынбетов и вернувшийся на правую бровку Багдат Каиров, вперед был выдвинут узбекистанский форвард Игорь Сергеев, которому помогали французский полузащитник Жереми Манзорро и отбывший дисквалификацию португалец Рубен Бриджидо.

В первую четверть часа активно действовавшие гости заработали несколько штрафных ударов у ворот соперника за грубую игру атыраусцев в защите, но результата это не принесло. И все равно счет был открыт достаточно быстро. На 18-й минуте подключившийся по своему флангу к атаке Аманович получил мяч из центра от Нургалиева, обработал его, продвинулся с ним немного вперед и со средней линии мощно пробил между защитниками в левый от голкипера «Атырау» угол ворот впритирку со штангой. Не спас хозяев от гола и бросок Владимира Логиновского.

Через четыре минуты у хозяев получился хороший выпад по левому краю, после которого польский нападающий Петр Гжельчак из пределов штрафной площади пробил в ближний нижний угол ворот. Мокин отбил мяч, а у подоспевшего к нему бразильского защитника хозяев Брайана Сильвы не получилось в борьбе с голкипером ни добить, ни отдать точный пас. У Сильвы на 37-й минуте появилась еще одна попытка пробить по воротам, но после подачи с левого фланга он послал мяч головой высоко над перекладиной.

На 40-й минуте Бриджидо, прорвавшись справа в штрафную площадь. сделал подачу верхом к дальней штанге. Сергеев в прыжке из пределов вратарской площадки пробил головой, но Логиновский сумел отбить мяч, а после повторного удара нападающего «Тобола» головой же помешал взятию ворот находившийся на линии ворот полузащитник атыраусцев из Армении Артак Дашян.

Во втором тайме первый опасный момент возник на 69-й минуте у ворот «Атырау», когда Жарынбетов с дуги штрафной площади пробил с ходу, но Логиновский поймал мяч в левом от себя нижнем углу. Чрез две минуты Манзорро совершил рейд в штрафную площадь по левому краю и от лицевой линии отдал пас назад только что вышедшему на замену Элгудже Лобжанидзе, но грузинский нападающий немного не успел дотянуться до мяча, проскочив его.

Удар по воротам «Атырау» наносит Тони Силва / Фото fctobol.kz

Дважды угрожал воротам также вышедший на замену гвинейский полузащитник «Тобола» Тони Силва, но в первом моменте мяч после его удара с линии штрафной площади пролетел рядом со стойкой, а во втором эпизоде после удара со средней дистанции - над перекладиной. А хозяева после перерыва так и не нанесли ни одного удара в створ ворот гостей.

Главный тренер «Тобола» Александр МОСКАЛЕНКО так прокомментировал матч:

- Команда провела два разных тайма. В первой половине встречи мы полностью доминировали, но по такой игре необходимо забивать, чтобы избежать нервной и сумбурной концовки. Во втором тайме некоторое время стали меньше контролировать игру, но смогли вернуться в нее и создать несколько голевых моментов. К сожалению, где-то не повезло, где-то не хватило мастерства.

Победа с минимальным счетом позволила «Тоболу» сохранить минимальное отставание от лидирующей «Астаны», разгромившей на своем поле «Тараз» (3:0) и набравшей 50 очков. Еще больше отстал от дуэта лидеров после этого тура «Кайрат», сыгравший в Караганде вничью с «Шахтером» (1:1) - 41 очко.