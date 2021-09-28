Чемпионат Казахстана среди спортсменов в возрастных категориях 12-13 лет, 14-15 лет и 16-17 лет проходил 24-27 сентября в Алматы.

Алдияр Серик стал чемпионом Казахстана в весе 73 кг

- Турнир является отборочным этапом на чемпионат мира по джиу-джитсу, который пройдёт в Абу-Даби (ОАЭ). Среди 900 участников определились спортсмены, которые войдут в состав сборной Казахстана, - подытожил старший тренер Костанайской области по джиу-джитсу и грэпплингу UWW Мурат БЕРМУХАМБЕТОВ.

Алихан Хабибулла - чемпион РК по джиу-джитсу в весе до 81 кг

Три золотых медали костанайской команде принесли Алдияр Серик (16-17 лет, 73 кг), Алихан Хабиббулла (16-17 лет, 81 кг) и Ибрахим Манарбек (15-15 лет, +73 кг). Прошёл отбор на чемпионат мира и Сунгат Сансызбаев занявший 2 место в возрастной категории 16-17 лет в весе 73 кг.

- Боролся в весе до 81 кг, - поделился впечатлениями бронзовый призёр чемпионата РК в возрастной категории 16-17 лет Егор КАТЫГОВ. - Первую схватку забрал по баллам 10:0, вторую контролировал, но допустил ошибку и проиграл, третью выиграл за минуту удушающим приёмом со спины.

Ренат Бочкарёв занял третье место на чемпионате РК в весе до 66 кг

Обладателями бронзовых медалей в составе нашей сборной также стали: Ренат Бочкарёв (14-15 лет, 66 кг), Бекарыс Елемес (14-15 лет, +73 кг), Жасулан Жетписбай (16-17 лет, 55 кг), Нурбек Лензатов (16-17 лет, 73 кг) и Бекарыс Медеуов (16-17 лет, +81 кг).

Фото Ассоциации боевых искусств Костанайской области