Семьям, воспитывающим детей с инвалидностью, планируют придать особый статус. Об этом сообщил вице-министр труда и социальной защиты населения Ерлан Аукенов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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На брифинге СЦК Аукенов сообщил, что сейчас в правительстве на рассмотрении находится законопроект по улучшению качества жизни лиц с инвалидностью. Он инициирован сенаторами во взаимодействии с координационным советом при правительстве. В нем выработаны предложения в 82 законодательных акта с 38 концептуальными поправками по 342 позициям.

"Он предполагает такие нормы, как исключение дискриминационной терминологии – "инвалид" на "лицо с инвалидностью", предоставление семье, воспитывающей ребенка с инвалидностью статуса семья, воспитывающая ребенка с инвалидностью. Сегодня такой статус отсутствует. Предоставление бесплатной путевки на санаторно-курортное лечение одному из родителей или опекуну детей с инвалидностью. Сегодня это также мера законодательно не закреплена", - сообщил Аукенов.

Также законопроект обяжет работодателей вносить обязательную компенсацию за невыполнение квоты по трудоустройству лиц с инвалидностью.

Напомним, придать особый статус семьям с детьми-инвалидами призывал мажилисмен Магеррам Магеррамов еще в 2019 году.

"Следует придать особый статус семьям, воспитывающим детей с инвалидностью. Предлагаем снизить возраст выхода на пенсию для родителя, воспитывающего ребенка с инвалидностью, а также рассмотреть возможность введения сокращенного рабочего дня одному из родителей с учетом ежедневных колоссальных психоэмоциональных и физических нагрузок, так как человек с инвалидностью требует постоянной и круглосуточной заботы.

Пересмотреть порядок оформления опекунства. На сегодня эта процедура занимает до девяти месяцев. На этот период семьи остаются без финансовой поддержки. Особенно тяжело в этой ситуации неполным семьям", - указал тогда Магеррамов.