В Литве прошли четвертьфинальные матчи IX чемпионата мира по футзалу, в котором принимает участие и национальная сборная Казахстана.

Игрок сборной Казахстана бразильского происхождения Дуглас отбирает мяч у лучшего бомбардира сборной Ирана Саида Ахмада Аббаси / Фото kazfootball.kz

Сборной Казахстана в четвертьфинальном поединке, прошедшем в Каунасе, противостояла сборная Ирана - 12-кратный чемпион Азии и бронзовый призер чемпионата мира 2016 года. Казахстанцы завоевали путевку в четвертьфинал, уверенно переиграв в 1/8 финала команду Таиланда со счетом 7:0, а иранцы в упорной борьбе за выход в 1/4 финала обыграли команду Узбекистана - 9:8.

Национальные сборные Ирана и Казахстана провели до этого восемь очных поединков, в которых семь побед одержали иранцы и одна встреча завершилась вничью.

Для пропустившей на чемпионате мира до четвертьфинала всего два гола сборной Казахстана весьма неудачно сложился первый тайм с иранской сборной, которая к перерыву провела в ворота, защищаемые Игитой, два безответных мяча. На 8-й минуте после паса лучшего бомбардира сборной Ирана Саида Ахмада Аббаси гол с близкого расстояния забил Мослем Оладгобад, пробив под Игитой. А на 15-й минуте Махди Джавид, сделав передачу почти через все поле, вывел один на один с голкипером сборной Казахстана Ахмада Эсмаилпура, который ушел вправо от бросившегося в ноги Игиты и с острого угла сумел поразить ворота.

Уже на первых минутах второго тайма Даурен Турсагулов опасно пробил слева с близкого расстояния по воротам иранцев, но голкипер отбил мяч. Вскоре мяч после удара Дугласа низом попал в левую от голкипера сборной Ирана стойку ворот. На 25-й минуте Тайнан со своей половины поля сделал передачу пяткой на правый фланг атаки Дугласу, который перевел мяч вперед Турсагулову, а тот, оказавшись с глазу на глаз с голкипером, пробил по воротам. Мяч попал в руку Алирезе Самими и влетел в сетку ворот.

Через пять минут казахстанцы получили право на штрафной удар на половине поля сборной Ирана. Дуглас разбежался и… отдал пас налево Арнольду Кнаубу, который ударом с ходу сравнял счет в матче - 2:2. А за менее чем две минуты до окончания основного времени после розыгрыша углового удара Тайнан принес победу сборной Казахстана (3:2), впервые в истории вышедшей в полуфинал чемпионата мира по футзалу.

Соперником казахстанцев в матче за выход в финал станет сборная Португалии, которая в четвертьфинале в дополнительное время обыграла испанцев - 4:2. Этот матч пройдет также в Каунасе 30 сентября и начнется в 23:00 по костанайскому времени.

А 29 сентября состоится полуфинальный матч между сборной Бразилии, с минимальным счетом переигравшей команду Марокко (1:0), и сборной Аргентины, выигравшей по пенальти у команды России (Российского футбольного союза) - 1:1, 5:4 (пен.).