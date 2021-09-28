Как оказалось проверка была проведена с грубыми нарушениями. В частности ее не зарегистрировали на портале InfoKazakhstan, хотя этого требует Алгоритм действий, утвержденный МВК.

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Как сообщает пресс-служба палаты предпринимателей Костанайской области "Атамекен", инцидент произошел 10 июля. Мониторинговая группа пришла в ресторан "Hanzada", когда там проходил юбилей. После рейда предпринимательницу оштрафовали на 469 637 тенге. Первый суд хозяйка ресторана проиграла, а вот в апелляционной инстанции выяснилось, что рейд был проведен с грубыми нарушениями, а значит считается недействительным.

- Первое, на что я обратила внимание – это то, что мою доверительницу привлекли по норме, которая на тот момент уже не действовала. Пункты Санитарных Правил, указанные в протоколе об административном правонарушении, утратили силу. Это грубое нарушение, которое ставит под сомнение всю фабулу дела. Потом мы выявили еще несколько несоответствий, которые отразили в апелляционной жалобе, - рассказала адвокат Марина ПОПОВА.

Как выяснилось, формально и рейда-то никакого не было. Проверка не была зарегистрирована на портале InfoKazakhstan.

- Выгрузка регистрации рейдов показала, что 10 июля рейд по объекту ИП не регистрировался на электронной платформе InfoKazakhstan. В соответствии с п.1 ст. 156 Предпринимательского кодекса РК проверка, проведенная с грубыми нарушениями, признается недействительной, а ее результаты не могут являться доказательством нарушения субъектами контроля и надзора требований нормативных правовых актов, - пояснил начальник отдела правовой защиты Палаты предпринимателей Костанайской области Ренат ДАВЛЕТПАЕВ.

К такому же выводу пришел и Костанайский областной суд. 26 сентября он отменил постановление Специализированного суда по административным правонарушениям г. Костанай и производство по делу предпринимательницы прекратил.