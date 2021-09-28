В столице Казахстана состоялся Astana Marathon 2021, в рамках которого прошел чемпионат Республики Казахстан по бегу по шоссе на длинные дистанции.

Участники марафона в программе Astana Мarathon 2021 готовятся к старту / Фото astana.gov.kz.

В программе традиционного старта, посвященного в этом году 30-летию независимости Республики Казахстан, были две дистанции: классический марафон 42 км 195 км и 10 км.

С 2018 года Astana Marathon состоит в Ассоциации международных марафонов и пробегов (AIMS), а в ноябре 2019 года этому спортивному событию организацией World Athletics (Международная федерация легкоатлетических ассоциаций) был присвоен «бронзовый» статус - IAAF Bronze Label Road Races. На сегодня Astana Marathon является единственным марафоном на территории СНГ с таким статусом. С 2020 года Astana Marathon вошел в группу квалификационных марафонов Abbott World Marathon Majors Wanda Age Group (чемпионат мира по марафону в возрастных группах).

На старт обеих дистанций вышли более 2 000 человек из всех регионов республики, профессиональные спортсмены и любители в возрасте от 16 до 76 лет. Среди участников был и аким Нур-Султана Алтай КУЛЬГИНОВ, преодолевший дистанцию 10 км и отметивший после финиша:

- Astana Marathon также является благотворительным мероприятием. С 2009 года организаторами было собрано свыше 37 млн тенге для казахстанских благотворительных организаций. В этом году собранные средства будут направлены на приобретение оборудования для детей с особенными потребностями.

Серебряным призером чемпионата Казахстана по марафону стал костанаец Александр Савгуров, второй раз в своей карьере вышедший на старт этой сложной дистанции. Его результат - 2 часа 34 мин. 3 сек. - стал четвертым в абсолютном зачете Astana Мarathon 2021, тройку призеров которого составили Владислав Мамедов из Узбекистана - 2:24.17, Данияр Ормангали из Алматы - 2:24.18, ставший чемпионом Казахстана по марафону, и Илья Тяпкин из Кыргызстана - 2:24.23.

Старт марафона (под номером 244 бежит Александр Савгуров) / Фото astana.gov.kz.

Второе место в марафоне в возрастной группе 60 лет - 64 года занял Сергей Овчаренко из Житикары с результатом 3:38.38.

Призовые места среди женщин в марафоне завоевали Гулшаной Сатарова из Кыргызстана - 2:35.00, Сабина Талачева из Узбекистана - 2:56.17 и Ольга Богомольская из Павлодара - 3:01.18.

Абсолютно лучший результат среди женщин на дистанции 10 км показала мастер спорта международного класса из Костаная Татьяна Нерознак - 34 мин. 56 сек., а призом ей стал билет эконом-класса для любого пункта международного назначения в сети маршрутов «Эйр Астана». Третьей финишировала еще одна костанайская бегунья Екатерина Грицай, показавшая результат 37 мин. 19 сек. Компанию на пьедестале им составила Виктория Сергеева из Петропавловска – 35.25.

Призеры Astana Мarathon 2021 в абсолютном зачете среди женщин на дистанции 10 км (слева направо) - Екатерина Грицай (третье место), Татьяна Нерознак (первое место) (обе - Костанай) и Виктория Сергеева (второе место, Петропавловск)

Призерами в абсолютном зачете на 10-километровой дистанции среди мужчин стали Рахымжан Кельманов (31.15) из Кызылорды, алматинцы Алексей Гусаров (31.29) и Максим Фроловский (31.30).

Пьедестал почета Astana Мarathon 2021 среди женщин на дистанции 10 км / Фото instagram.com

Третьим призером на этой дистанции среди мужчин в возрастной группе 40-49 лет стал Вячеслав Гаранин из Костаная (37.43).