В страну смогут въехать только туристы, привитые одобренными ВОЗ и властями США препаратами, передает Informburo.kz.

С ноября в США вступят новые правила для въезда иностранных туристов: в страну не смогут въехать иностранные граждане, привитые от коронавируса вакцинами, не одобренными Всемирной организацией здравоохранения или американскими властями, в частности – российской вакциной "Спутник V", пишет The Washington Post.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) на данный момент одобрило вакцины Pfizer и Moderna, а также препараты, разработанные китайскими компаниями, – Sinopharm и Sinovac. Два последних есть в перечне вакцин, применяемых в Казахстане.

В начале сентября сообщалось, что миссия ВОЗ прибудет в Казахстан для содействия в регистрации отечественной вакцины QazVac. Пока что одобрения этот препарат не получил.

Большинство казахстанцев привиты "Спутником V". ВОЗ приостановила процесс одобрения вакцины, сославшись на озабоченность по поводу производственной практики на предприятиях в России и возможности постоянного производства вакцины в соответствии с необходимыми стандартами.

Российский фонд прямых инвестиций, который спонсировал разработку, производство и продвижение вакцины "Спутник V" заявил, вакцина одобрена в 70 странах, где проживает более 4 млрд человек, или более половины населения мира, а её эффективность и безопасность подтверждены как в ходе клинических испытаний, так и во время реального использования.

"Мы выступаем против попыток политизировать глобальную борьбу с Covid-19 и дискриминировать эффективные вакцины ради краткосрочной политической или экономической выгоды", – говорится в заявлении фонда.