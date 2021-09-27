Во вторник, 28 сентября, на территории региона облачно, возможны осадки, на западе и юго-западе сильные - дождь и снег. Ночью и утром на севере области туман и гололед, на юге региона - гроза. Ветер восточный, северо-восточный 15-20 м/с, порывами до 23 м/с.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

Температура ночью 1-6 градусов тепла, на западе региона - 3 градуса ниже нуля. Днем - 3-8 градусов тепла, на юге - 11 градусов со знаком плюс.

- Во вторник в Костанае облачно, осадки - дождь и снег, - сообщила "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. - Ветер восточный, северо-восточный 15-20 м/с. Температура ночью 1-3 градусов тепла, днем - 3-5 тепла.

В среду, 29 сентября, на востоке области осадки - дождь и снег, гололед и туман. Ветер северо-восточный, северный 9-14 м/с, на северо-западе - 15-20 м/с. Температура ночью - 1-6 градусов ниже нуля, на востоке - минус 2 градуса. Днем - 2-7 градусов тепла.

В Костанае облачно, возможны дождь и снег. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура ночью - минус 1-3 градусов, днем - 2-4 градусов тепла.