Перечислим список востребованных произведений, с которыми стоит хотя бы ознакомиться. Часть из них их можно прочитать на сайте https://adebiportal.kz/kz/news, а другие вы без труда найдете в библиотеке или на прилавках магазинов своего города.

В рекомендованные всем без исключения книги входят такие произведения:

Война и мир — Л. Толстой. Тысяча девятьсот восемьдесят четвертый — Дж. Оруэлл. Улисс — Дж. Джойс. Невидимка — Р. Эллисон. На маяк — В. Вульф. Илиада — Гомер. Гордость и предубеждение — Дж. Остин. Кентерберийские рассказы — Дж. Чосер. Серия книг про Гулливера — Дж. Свифт. Middlemarch — Дж. Эллиот. Распад — Ч. Ачебе. Над пропастью во ржи — Дж. Сэлинджер. Унесенные ветром — М. Митчелл. The Great Gatsby (Великий Гетсби) — C. Фитцжеральд. Уловка-22 — Дж. Хеллер.

Изображение Comfreak с сайта Pixabay Интересные книги из Казахстана Большинство местных авторов почти никогда не попадают в ТОПовые списки мировой литературы. И совершенно неоправданно, ведь среди их произведений есть настоящие жемчужины. Посетите сайт «Әдебиет порталы», чтобы ознакомиться с лучшими книгами писателей Казахстана. Здесь можно читать книги бесплатно, а большая часть литературы доступна онлайн. Мы сделали для вас подборку книг с Adebiportal, прочитав которые вы поймете, что в литературе Казахстана также есть свои путеводные звездочки:

повесть «Меня зовут Кожа». Произведение принесло значительную известность Бердибеку Сокпакбаеву;

роман в трех томах «Путь Абая» от автора Мухтар Ауэзов. Книга понравится тем, кто любит исторические произведения;

трилогия прозаика Абдижамила Нурпеисова под названием «Кровь и пот» о первой мировой войне и гражданской войне в те же годы в Казахстане;

поэзия Мукагали Макатаева и других казахстанских поэтов в оригинале и переводах.

Adebiportal старается дать любителям литературы возможность читать книги онлайн без оплаты: на сайте вы найдете довольно большое количество бесплатной литературы. Интернет-библиотека постоянно пополняет базу, стараясь наполнить ее интересными произведениями. Создатели литературного портала стремятся помочь каждому найти произведение по вкусу. Неочевидные находки Если вы ищете для чтения что-нибудь новое, свежее и неизведанное ранее, обязательно обратите внимание на стихи айтыс — интересные народные произведения. Это жанр устного творчества, которое рождается в весьма оригинальных условиях. Два акына (то есть поэта-импровизатора) приходят на конкурс и начинают «общаться» в стихах. Получается нечто вроде диалога, в котором каждый поэт должен показать свое мастерство: придумать более яркую рифму, образное сравнение, мелодичную фразу. Часть таких народных произведений записаны, на сайте портала их можно читать онлайн.

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