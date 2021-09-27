Пятнадцать ТОПовых книг, которые стоит прочитать каждому
Перечислим список востребованных произведений, с которыми стоит хотя бы ознакомиться. Часть из них их можно прочитать на сайте https://adebiportal.kz/kz/news, а другие вы без труда найдете в библиотеке или на прилавках магазинов своего города.
В рекомендованные всем без исключения книги входят такие произведения:
- Война и мир — Л. Толстой.
- Тысяча девятьсот восемьдесят четвертый — Дж. Оруэлл.
- Улисс — Дж. Джойс.
- Невидимка — Р. Эллисон.
- На маяк — В. Вульф.
- Илиада — Гомер.
- Гордость и предубеждение — Дж. Остин.
- Кентерберийские рассказы — Дж. Чосер.
- Серия книг про Гулливера — Дж. Свифт.
- Middlemarch — Дж. Эллиот.
- Распад — Ч. Ачебе.
- Над пропастью во ржи — Дж. Сэлинджер.
- Унесенные ветром — М. Митчелл.
- The Great Gatsby (Великий Гетсби) — C. Фитцжеральд.
- Уловка-22 — Дж. Хеллер.
Изображение Comfreak с сайта Pixabay
Интересные книги из Казахстана
Большинство местных авторов почти никогда не попадают в ТОПовые списки мировой литературы. И совершенно неоправданно, ведь среди их произведений есть настоящие жемчужины. Посетите сайт «Әдебиет порталы», чтобы ознакомиться с лучшими книгами писателей Казахстана. Здесь можно читать книги бесплатно, а большая часть литературы доступна онлайн.
Мы сделали для вас подборку книг с Adebiportal, прочитав которые вы поймете, что в литературе Казахстана также есть свои путеводные звездочки:
- повесть «Меня зовут Кожа». Произведение принесло значительную известность Бердибеку Сокпакбаеву;
- роман в трех томах «Путь Абая» от автора Мухтар Ауэзов. Книга понравится тем, кто любит исторические произведения;
- трилогия прозаика Абдижамила Нурпеисова под названием «Кровь и пот» о первой мировой войне и гражданской войне в те же годы в Казахстане;
- поэзия Мукагали Макатаева и других казахстанских поэтов в оригинале и переводах.
Adebiportal старается дать любителям литературы возможность читать книги онлайн без оплаты: на сайте вы найдете довольно большое количество бесплатной литературы. Интернет-библиотека постоянно пополняет базу, стараясь наполнить ее интересными произведениями. Создатели литературного портала стремятся помочь каждому найти произведение по вкусу.
Неочевидные находки
Если вы ищете для чтения что-нибудь новое, свежее и неизведанное ранее, обязательно обратите внимание на стихи айтыс — интересные народные произведения. Это жанр устного творчества, которое рождается в весьма оригинальных условиях. Два акына (то есть поэта-импровизатора) приходят на конкурс и начинают «общаться» в стихах. Получается нечто вроде диалога, в котором каждый поэт должен показать свое мастерство: придумать более яркую рифму, образное сравнение, мелодичную фразу. Часть таких народных произведений записаны, на сайте портала их можно читать онлайн.
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