Два автомобиля Toyota полицейские остановили во время проведения оперативно-профилактического мероприятия «Борышкер», направленного на повышение взыскаемости штрафов.

- Сотрудники управления административной полиции задержали два транспортных средства, стоящих на российском учете, с признаками поддельных документов и государственных номерных знаков. Их данные были проверены через базу МВД РФ, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - Выяснилось, что на территории России транспортные средства с такими номерами не зарегитрированы. Автомашины помещены на специализированную стоянку акимата г. Костанай.

По обоим фактам ведется досудебное расследование по ч.1 ст. 385 УК РК. Статья предполагает наказание в виде штрафа в размере до 2 000 МРП, либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.