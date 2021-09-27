Подробности крупных изъятий наркотических средств в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Қарасора-2021» рассказали в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

Первым в поле зрения полиции попал 34-летний житель Костаная, ранее не судимый. В кармане куртки у безработного мужчины обнаружили три zip-пакетика с порошкообразным веществом белого цвета.

- Согласно проведенной экспертизе данное вещество является аналогом психотропного вещества «мефедрон» общим весом более 19 г, - сообщили в пресс-службе. - Позже, в ходе обыска по месту жительства мужчины, в пристройке сотрудниками полиции обнаружен полиэтиленовый пакет с гашишом общим весом 1 кг 153 г.

Ведется расследование. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения «содержание под стражей».

Второй факт выявили на пограничном пропуске «Кайрак». У 50-летнего мужчины, следующего в Российскую Федерацию на работу, внутри чехла для термоса и в носке обнаружили свертки с веществом растительного происхождения. Изъятые вещества оказались марихуаной, общий вес - более 10 г.

Также сотрудники управления по противодействию наркопреступности выявили закладчика наркотиков. При личном досмотре у 27-летнего костанайца в кармане куртки обнаружили 40 свертков, внутри которых находилось вещество растительного происхождения со специфическим запахом. Все эти свертки предназначались для закладок.

- Мужчина пояснил, что изъятое у него вещество является аналогом синтетического психотропного вещества «Спайс». Часть аналогичных свертков подозреваемый уже успел разложить в различных частях города, - рассказали в ДП. - Оперативниками обнаружено и изъято на территории г. Костанай 26 спрятанных закладок идентичных изъятым у подозреваемого.

По данному факту также проводится расследование.

Еще об одном факте изъятия наркотиков пресс-служба ДП сообщила на своей странице в Facebook. 19-летнего костанайца задержали на ул. Рудненской в областном центре с коробкой, в которой был пылесос.

- В ходе осмотра в пылесборнике был обнаружен пакет с порошкообразным веществом общим весом более 250 г. Как установила проведенная экспертиза, данное вещество – героин. Количество разовых доз изъятого наркотика составляет более двух тысяч, - сообщает ДП.

Начато досудебное расследование по ч.4 ст. 296 УК РК (хранение наркотических средств, в особо крупном размере). Подозреваемый арестован.