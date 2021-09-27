Вступило в силу новое постановление главного санитарного врача РК Ерлана Киясова, которое закрепляет период действия "зелёного" статуса в Ashyq для вакцинированных граждан, передает Informburo.kz.

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Согласно постановлению, у граждан, получивших первую дозу вакцины против Covid-19, "зелёный" статус сохраняется в течении 21 дня. Если человек не получит второй компонент вакцины по истечении 21 календарного дня после первой прививки, статус "зелёный" переводится в "синий".

У граждан, прошедших полный курс вакцинации против Covid-19, "зелёный" статус сохраняется в течение одного года. У лиц, переболевших Covid-19, "зелёный" статус сохраняется в течение последних трёх месяцев после выздоровления.

Граждане с "жёлтым" статусом (или контактные) переводятся в "синий" через 14 календарных дней со дня контакта с лицом, имеющим положительный результат на Covid-19.

У контактных, имеющих результаты отрицательного ПЦР-тестирования на Covid-19, "жёлтый" статус сохраняется до истечения 14 дней со дня контакта с лицом, имеющим положительный результат на Covid-19.