Жертв и пострадавших в обоих пожарах нет. Подробности происшествий рассказали в пресс-службе ДЧС Костанайской области.

Мельница на территории промзоны по ул. Узкоколейной загорелась в воскресенье, 26 сентября, днем. Открытым пламенем горели обшивка утеплителя и оборудование.

- Сообщение о пожаре на пульт дежурного поступило в 15:07. К моменту приезда пожарных площадь возгорания составляла около 200 кв. ме. Чердак здания почти полностью был охвачен огнём, - рассказали в пресс-службе. - Подгоняемое порывистым ветром пламя быстро распространялось по перекрытиям, а затем перекинулось на соседнюю территорию, где размещался склад. В этом складском помещении хранился полиэтилен в рулонах. Площадь, пройденная огнем в складе, составила 200 кв. м.

Тушили пожар 57 сотрудников личного состава служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ и 11 единиц специальной техники. На помощь пожарным пришли ГКП «Костанай-Су», РГП «Резерв» и "Казахстан Темир жолы".

Пожар удалось локализовать в 16:51. Чтобы потушить весь огонь, понадобился еще один час и сорок минут. Причина пожара устанавливается.

Информация о возгорании в жилом массиве поступила на пульт «101» в 18:39. В областном центре горел частный дом на улице 1-я Костанайская.

- Огнеборцы прибыли к месту вызова в считанные минуты. Однако к приезду пожарных расчетов жилой дом уже горел открытым пламенем на площади 300 кв. м. Огонь успел перекинуться на соседнее жилое строение, расположенное поблизости на другом участке. Горели деревянные конструкции дома на площади 40 кв. м. Общая площадь возгорания составила почти 340 кв. м, - сообщили в ДЧС.

После двухчасовой борьбы с огнем в 20:32 была объявлена локализация. Окончательно работы по ликвидации огня на месте происшествия были закончены в 21:08.

К тушению огня привлекались 21 сотрудник и 5 единиц техники городских пожарных частей. Водовоз ГКП «Костанай Су» обеспечил подвоз воды к месту пожара.