В Литве продолжается чемпионат мира по футзалу, где наступила стадия определения полуфиналистов. В эту стадию впервые в истории пробилась и национальная сборная Казахстана.

Главный тренер сборной Казахстана Рикардо Кака и защитник АФК «Кайрат» и сборной РК Даурен Нургожин / Фото kazfootball.kz

Соперник казахстанской сборной в четвертьфинале определялся в матче между сборными Узбекистана и Ирана. Если наша сборная весьма уверенно переиграла в 1/8 финала команду Таиланда (7:0), то матч потенциальных соперников казахстанцев получился очень упорным и стал пока самым результативным на чемпионате мира. В поединке между командами Узбекистана и Ирана было забито 17 мячей, а победу в нем с минимальным перевесом одержали иранцы - 9:8.

Таким образом, в четвертьфинале сборная Казахстана встретится со сборной Ирана, а матч пройдет 27 сентября в Каунасе и начнется в 23:00 по костанайскому времени.

Сборная Ирана с 1999 года 15 раз выступала на чемпионатах Азии, в которых завоевала 12 чемпионских титулов, один раз становилась серебряным призером и дважды завоевывала «бронзу». Лучшим достижением иранской сборной на мировой арене является третье место, завоеванное в 2016 году на чемпионате мира в Колумбии.