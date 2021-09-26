В субботу, 25 сентября 2021 года, в Костанайской области зарегистрировано 103 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,3%. Такими же эти показатели были вчера, а темп прироста не меняется уже седьмой день.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г. Костанай – 32, г. Рудный – 13, Костанайский район – 10, г. Житикара – 9, по 7 случаев в г. Лисаковске, Карасуском и им. Б. Майлина районах, по 5 случаев в г. Аркалыке и Денисовском районе, Камыстинский район – 3, по 2 случая в Алтынсаринском и Амангельдинском районах, Узункольский район – 1 случай.

82 пациента обследованы по самообращению, 17 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 4 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар.

Из числа инфицированных 92 с симптомами заболевания, 11 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 25 сентября 2021 г. зарегистрировано 32 909 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 28 720 человек, в том числе 25 - за 25 сентября.

С 1 февраля текущего года вакцинировано первым компонентом 316 300 (+242) человек, вторым компонентом 282 835 (+575).

Как сообщает Министерство здравоохранения РК, 25 сентября в Костанайской области был выявлено 15 заболевших коронавирусной пневмонией, летальных случаев от коронавируса (КВИ+) и коронавирусной пневмонии (КВИ-) не зафиксировано.

По данным сайта coronavirus2020.kz, общее количество заболевших коронавирусной пневмонией в регионе - 4 914 человек.

По данным управления здравоохранения Костанайской области и подсчетам "НГ", общее количество умерших от КВИ+ (107 человек) и КВИ- (28 человек) в регионе - 135 человек.