Близится к завершению проходящий в столице Казахстана, на кортах Национального теннисного центра, мужской теннисный турнир Astana Open АТР 250, в ходе которого определились финалисты в одиночном и парном разрядах.

Александр Бублик не смог выйти в финал турнира Astana Open АТР 250 / Фото ktf.kz

К сожалению, первая ракетка Казахстана Александр Бублик не смог пройти в финал, уступив в трех сетах теннисисту из Южной Кореи Сун-ву Квону. Казахстанец выиграл первый сет со счетом 6:3. Во втором сете победу праздновал уже южнокореец, выигравший два последних гейма - 7:5. Перехватив инициативу, Сун-ву Квон был сильнее и в третьем сете - 6:3, остановив Бублика в шаге от пятого финала на турнирах серии ATP.

А вот для австралийца Джеймса Дакворта, победившего в полуфинале в двух сетах Илью Ивашку из Беларуси - 6:3, 7:6, предстоящий матч с Квоном станет первым финалом ATP в его карьере.

За титул победителей Astana Open ATP 250 в парном разряде будут бороться две интернациональные пары - Сантьяго Гонсалез из Мексики и Андрес Мольтени из Аргентины, переигравшие в полуфинале Рикардаса Беранкиса из Литвы и Артема Ситака из Новой Зеландии - 6:4, 6:0, а также Джонатан Эрлих из Израиля и Андрей Василевский из Беларуси, не пустившие в финал Ромейна Арнеодо (Монако) и Бенджамина Бонзи (Франция) - 7:6, 7:6.