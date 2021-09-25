Главный государственный санитарный врач Казахстана подписал новое постановление, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов

Документ устанавливает алгоритм включения новых участников в проект Ashyq, а также регулирует правила ужесточения и ослабления карантина при переходе региона из одной зоны в другую.

"Вход детей старше 12 лет в компьютерные клубы, цирки, кинотеатры, детские оздоровительные центры, межобластные и межгородские туристические перевозки, на объекты образования, с добровольной регистрацией при сканировании QR-кода, с разрешения родителей или законных представителей, в приложении "Ashyq", в том числе других платформ", - говорится в постановлении.

Также в постановлении говорится о том, что в случае осложнения эпидемиологической ситуации в зоне критического уровня риска (при показателе заполняемости инфекционных коек свыше 70 процентов и показателе заполняемости коек свыше 200 на 100 тысяч населения) регион переходит в "темно-красную" зону - вводятся ограничительные меры "в соответствии с подпунктом 16) настоящего пункта". Ужесточение карантинных мер принимается при нахождении региона в "темно-красной" зоне не менее трех дней.

Усиленные карантинные меры сохраняются не менее 7 дней после перехода в "красную" зону из "темно-красной".

Смягчение карантинных мер проводится не ранее 7 дней после перехода в "красную" зону из "темно-красной" зоны.

В регионах "темно-красной" зоны:

приостановление деятельности всех предприятий и организаций вне зависимости от форм собственности, не участвующих в Ashyq, за исключением центральных госорганов, акиматов, правоохранительных органов, организаций здравоохранения, СМИ, продуктовых магазинов, аптек и организаций жизнеобеспечения, а также организаций, указанных настоящем подпункте;

запрет на проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий;

запрет на проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий; сохранение дистанционной формы работы для 80 процентов сотрудников государственных органов (организаций), офисов, национальных компаний и иных организаций (за исключением вакцинированных, переболевших в течение последних трех месяцев и лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания);

введение ограничительных мер выходного дня на основании решения Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан (далее - МВК);

допускается вне проекта Ashyq: проведение строительных работ; деятельность промышленных предприятий; оказание бесконтактных услуг (автомойки, ремонт автомобилей, бытовой техники, часов, телефонов, компьютеров, обуви, швейные ателье, прачечные, химчистки, изготовление ключей, услуги по принципу дом быта и пр.); деятельность цветочных магазинов, фотосалонов; деятельность туристических компаний, бизнес-центров, отдельных видов деятельности (страховые компании, услуги адвоката, нотариуса, бухгалтера и консалтинга, агентства недвижимости, рекламные агентства, судебные исполнители, обменные пункты, ломбарды, банки, отделения АО "Казпочта" и т. п.); деятельность объектов общественного питания только на вынос и доставку; деятельность акиматов, правоохранительных органов, организаций здравоохранения, СМИ, продуктовых магазинов, аптек и организаций жизнеобеспечения.

При переходе региона в "красную" зону из "темно-красной", "желтую" зону из "красной" или в "зеленую" зону из "желтой" продолжить соблюдение требований, согласно приложению 2 к постановлению.

Постановление вступает в силу с 00.00 часов 27 сентября.

С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.