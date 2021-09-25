Распродажу товаров от 117 сельхозпроизводителей из 10 районов и трех городов области (Костанай, Рудный и Тобыл) организовали сегодня, 25 сентября, под открытым небом - в Сити-центре.

Хотя погода была солнечной, ярмарку посетило меньше горожан, чем обычно, это заметили и продавцы, и покупатели.

Светлана ХОМИЧ принимает участие в ярмарке не первый год, продаёт мед.

- Несмотря на то, что ярмарка в Сити-центре, удобно для людей, но прошлой осенью людей было больше, - отмечает она. - Возможно, это связано с пандемией.

- Ярмарка отличная, но в прошлом году было больше ассортимента, - говорит жительница Костаная Гульшат ЖАКСЫБАЕВА. - И за яйцами очередь была больше.

Мы приехали за мясом, здесь хороший выбор и цена, конину купили по 2 000 тенге за килограмм, - поделилась еще одна покупательница Асель БАЙГАТАРОВА.

- Всего привезли 134 т продукции, - сообщила "НГ" руководитель отдела предпринимательства и сельского хозяйства акимата Костаная Илона ТИМОШЕНКО. - 27,7 т составляет мясо, в том числе говядина - 16,9 т, конина - 2,5 т, свинина - 2,4 т, баранина - около 300 кг. Картофеля 34 т, овощи в ассортименте 32 т. Сейчас заготовительный сезон, спросом пользуются свёкла, морковь, лук. Вы видите - прекрасный перец, цветная капуста, брокколи. Масла подсолнечного - 6 т. Рыбная продукция в четырёх местах реализуется, есть полуфабрикаты, колбасные изделия, мед с местных пасек.

Большим спросом пользовались макаронные изделия, масло, мука, сахар, яйца, мясо, картофель, мука.

Цены на ярмарке:

яйцо 1С - 280 тенге за десяток,

масло подсолнечное 5 л - 3300 тенге,

сахар - 310 тнг/кг,

мука в/с - 180 тнг/кг, 1/С - 150 тнг/кг,

говядина - 1900 тнг/кг,

свинина 1600 тнг/кг, конина 2000 тнг/кг,

цыплёнок бройлер 900 тнг/кг,

макароны 225 тнг/кг,

картофель 160 тнг/кг.

В сравнении с октябрем прошлого года мясо на ярмарке подорожало на 100 тнг/кг, яйцо подешевело на 20 тенге, самая значимая разница у картофеля - цена выросла с 70-90 тнг/кг до 150-160 тнг /кг.

Автор - гражданский журналист "НГ"