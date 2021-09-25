В пятницу, 24 сентября 2021 года, в Костанайской области зарегистрировано 103 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,3%. Таким этот показатель остается шестой день подряд.

Иллюстративное фото kfor.com

Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г. Костанай – 33, г. Рудный – 12, Карабалыкский район - 10, Костанайский район – 9, по 8 случаев в Денисовском и районе им. Б. Майлина, г. Лисаковск - 6, по 5 случаев в г. Аркалыке и Федоровском районе, по 3 случая в Алтынсаринском и Мендыкаринском районах, Жангельдинский район – 1 случай.

82 пациента обследованы по самообращению, 20 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 1 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар.

Из числа инфицированных 87 с симптомами заболевания, 16 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 24 сентября 2021 г. зарегистрировано 32 806 случаев COVID-19.

Количество выздоровевших больных - 28 695 человек, в том числе 75 за 24 сентября.

С 1 февраля текущего года вакцинировано первым компонентом 316 058 человек, вторым компонентом 282 260.

Как сообщает Министерство здравоохранения РК, 23 сентября в Костанайской области был выявлено 11 заболевших коронавирусной пневмонией, летальных случаев от коронавируса (КВИ+) и коронавирусной пневмонии (КВИ-) не зафиксировано.

По данным сайта coronavirus2020.kz, общее количество заболевших коронавирусной пневмонией в регионе - 4 899 человек.

По данным управления здравоохранения Костанайской области и подсчетам "НГ", общее количество умерших от КВИ+ (107 человек) и КВИ- (28 человек) в регионе - 135 человек.