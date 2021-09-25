Теперь в желтой - Костанайская область вышла из красной зоны
Arnapress.kz
25 сентября 2021, 12:26 | Коронавирус
В красной зоне остаются пять областей. Обновлена матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана, передает Arnapress.kz.
25 сентября красную зону покинули Актюбинская и Костанайская области.
В целом эпидемиологическая ситуация в стране на сегодня выглядит так:
красная зона − Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Карагандинская, Павлодарская области.
желтая зона − Шымкент, Атырауская, Алматинская, Кызылординская, Актюбинская, Костанайская , Северо-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области.
зеленая зона − Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская области.
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