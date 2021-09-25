На кортах Национального теннисного центра в Нур-Султане прошли четвертьфинальные поединки одиночного и парного разрядов международного мужского теннисного турнира Astana Open АТР 250.

Единственным представителем Казахстана на домашнем турнире остался Александр Бублик / Фото ktf.kz

Выступающий в одиночном разряде представитель Казахстана 24-летний Александр Бублик после победы в 1/8 финала над теннисистом из Сербии Миомиром Кецмановичем (2:6, 6:3, 7:5), в четвертьфинале встречался со своим ровесником из Испании Карлосом Табернером.

В текущем рейтинге ATP Бублик, являющимся первой ракеткой Казахстана и вторым сеяным игроком на Astana Open АТР 250, находится на 34 месте, а Табернер занимает 117 строчку. Испанец на пути к четвертьфинальному матчу провел два поединка против достаточно серьезных соперников с лучшими рейтингами. В первом круге он выиграл у Ричардаса Беранкиса из Литвы (109-е место) - 7:5, 6:4, а в 1/8 финала победил Егора Герасимова из Беларуси (97-е место) - 5:7, 7:6, 7:5.

Казахстанец уверенно начал встречу. Выиграв два гейма на своей подаче, Бублик затем взял гейм на подаче соперника и довел первый сет до победы. Во втором сете при счете 3:3, наш теннисист уверенно взял подачу соперника в седьмом гейме, а затем также довел дело до победы в сете и в матче - 6:3, 6:4.

При этом Бублик завершил розыгрыш последнего мяча своим 17-м в матче эйсом.

Также два сета понадобилось для определения полуфиналиста в матче между представителями Австралии прошлогодним победителем турнира Джоном Миллманом (48-я ракетка мира и 5-я ракетка турнира) и Джеймсом Даквортом. Австралийское дерби завершилось победой 65-й ракетки мира Дакворта - 6:4, 6:4.

В третьем матче четвертьфинальной серии турнира ATP 250 Astana Open играли теннисист из Южной Кореи Сун-Ву Квон, располагающийся на 82-й строчке мирового рейтинга, и 49-я ракетка мира Ласло Джере из Сербии. Путевку в полуфинал здесь, несмотря на более низкую позицию в рейтинге, завоевал южнокорейский спортсмен - 7:6, 2:6, 6:0. При этом выигранный Квоном третий сет стал первым «сухим» сетом на турнире.

Пробился в полуфинал и первая ракетка Беларуси и 52-я ракетка мира Илья Ивашка, переигравший в трех сетах теннисиста из Финляндии Эмиля Руусувори, сенсационно выбившего из турнира в 1/8 финала первого сеяного игрока Аслана Карацева из России, - 3:6, 6:4, 6:1.

В парном разряде путевки в полуфинал завоевали первый сеяный на турнире дуэт Сантьяго Гонсалез (Мексика)/Андрес Мольтени (Аргентина), в трех партиях переигравший интернациональную пару Ллойд Гласпул (Великобритания)/Харри Хелиоваара (Финляндия) - 5:7, 6:4, 10:8, и пара Джонатан Эрлих (Израиль)/Андрей Василевский (Беларусь), уверенно победившая дуэт Хауме Мунар (Испания)/Марк Полманс (Австралия) - 6:1, 6:2.

Сегодня в Нур-Султане пройдут полуфинальные поединки турнира Astana Open АТР 250. В одиночном разряде путевки в финал разыграют Илья Ивашка (Беларусь) и Джеймс Дакворт (Австралия), а также Сун-ву Квон (Южная Корея) и Александр Бублик (Казахстан).

Полуфинальные пары в парном разряде составили Сантьяго Гонсалез (Мексика)/Андрес Мольтени (Аргентина) и Рикардас Беранкис (Литва)/Артем Ситак (Новая Зеландия), а также Джонатан Эрлих (Израиль)/Андрей Василевский (Беларусь) и Ромайн Арнеодо (Монако)/Бенджамин Бонзи (Франция).