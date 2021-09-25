Выставки под таким названием проводятся регулярно, начиная с 2011 года. Организатор и вдохновитель серии «Магия рукоделия» - директор багетной мастерской «Квадрум» Александр Нам. Это не просто выставки, это одновременно и конкурсы.

В этом году предстоит выбрать лучшие из 90 работ, размещенных на первом этаже галереи. Присутствующие могли проголосовать за понравившиеся вышивки, написав их названия на маленьких листочках и опустив в урну, стоящую в зале.

На выставке представлены работы, вышитые крестиком и бисером. Вышитых гладью нет, эта техника гораздо сложнее и требует от мастерицы ещё большей тщательности, поэтому выбор в пользу крестика вполне рационален.

М. Рыдченко, "Дети"

На открытие 24 сентября пришли не только зрители, но и вышивальщицы, которые были рады возможности показать свои работы и пообщаться друг с другом, поделиться секретами мастерства.

Вышивальщица с 5-летним стажем Ирина САМТЕМИРОВА представила 4 работы.

«Кони» - самая первая картина, которую она решила вышить. У многих получается не с первого раза, требуется какое-то время, чтобы «набить руку». Но только не в случае с Ириной.

И. Самтемирова, "Алые маки"

Когда она пришла в магазин и решила купить большую и сложную по цветовому наполнению вышивку, продавщица весьма скептически отнеслась к такому выбору. Дескать, у человека без опыта ничего не получится, потому что получиться не может! И предложила прийти потом с готовой работой, дабы получить анализ всех ошибок - так сказать, на разбор полётов. Разумеется, на работу ушло много времени, ведь не целыми днями рукодельницы вышивают, и не каждый день есть возможность взять в руки пяльцы и иглу. Окончательно готовы «Кони» были через полтора года. Поистине вышивание – искусство самых терпеливых.

И. Самтемирова, "В лучах заката"

Каково же было изумление продавщицы, знающей толк в вышивке, когда Ирина таки пришла с готовой работой, в которой не удалось ни одного изъяна! Вот уж успешный дебют.

Теперь Ирина не представляет себе жизни без вышивания и порой с нетерпением ждёт вечера, чтобы прийти домой и поскорее взять в руки пяльцы.

Ещё одна ее работа – «Букет роз», мотивом послужил классический натюрморт Огюста Ренуара. Ирина говорит, что это ее любимая вышивка и ни при каких обстоятельствах с ней не расстанется.

- Как-то я ехала в поезде и вышивала эту картину, - вспоминает Ирина, - она понравилась одному мужчине, захотел её купить в подарок своей маме, предлагал 37 000 тенге. Но я объяснила, что не продаю свои вышивки ни за какие деньги. Они мне все дороги. Без них квартира как будто без мебели. Это я ясно ощутила, когда сняла их со стен перед ремонтом. Как будто тепло ушло… Обидно, когда люди, далёкие от рукоделия, от творчества, говорят, что мы это всё делаем зря, что после того, как нас не станет, наши работы отправятся на помойку. Я знаю, что «Букет роз» и другие картины мой сын сохранит, ведь в них я вкладывала душу. Как можно не понимать этого?

Каждая мастерица вкладывает в свои изделия частицу души, не жалея времени, не боясь испортить зрение и исколоть нежные пальцы. Это настоящий творческий азарт и он бесценен.

Д. Кожевина, "Тихая заводь"

Л. Селунская, "Питерегоф"

А. Петрович, "Тройка"

Выставка «Магия рукоделия» будет работать в течение месяца. На неё стоит сходить, чтобы не только посмотреть, но, возможно и вдохновиться, а затем тоже попробовать себя в этом искусстве.

О. Глазкова, "Звездная ночь"

Н. Дирсе, "Карпы"

Л. Колесникова, "Карта мира"

Н. Войцех, "Наездница"

Фото Ксении РЕБИК