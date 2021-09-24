Дом № 28/3 по пр. Абая оказался отрезанным от остального города во вторник, 21 сентября. Главный заезд во двор перекрыли бетонными блоками строители, переделывающие двухэтажную пристройку к дому под помещение частного детского сада.

Причем ограждение обещают вскоре заменить на железный забор.

Вечером 23 сентября прошло экстренное собрание жильцов дома. Они считают, что арендатор помещения «самовольно захватил придомовую территорию».

- Нас никто не предупреждал, просто в один момент срезали все тополя и яблони, а на дороге появилось перекрытие, - рассказала «НГ» председатель ОСИ дома № 28/3 Наталья ПРАНОВИЧ. - Подхожу к строителям, мне сказали, что эта территория - частная собственность. С нами вести переговоры не стали. А через этот проезд к нам попадали все службы: пожарные, медики. У нас в доме 184 квартиры, в которых живут около 400 человек. Есть много пенсионеров, которым часто нужны врачи. Взамен арендатор убирает часть забора, отделяющего двор от студенческого общежития и обещает расширить детскую площадку. Нас об этом тоже никто не спросил.

Председатель ОСИ обратилась с запросами в ДЧС, отдел ЖКХ и к акиму Костаная. На изучение документов для ответа у госорганов может уйти несколько недель.

Пристроенное помещение принадлежит Костанайскому региональному университету им. Байтурсынова. По словам Пранович, ремонт в пристройке начался этой весной, но о том, что здесь будет детсад, жильцы узнали случайно. Они не были против такого соседства. Конфликт возник, когда рабочие перекрыли проезд.

- ОСИ мы создали только 9 сентября, а сейчас занимаемся созданием своего кондоминиума, - объясняет адвокат, владелица квартиры в доме № 28/3 Ирина ФРЕЛИХ. - Нужно собрать пакет документов, эта процедура может занять около месяца, если не больше. Мы отправили запросы, чтобы у нас были архивные копии документов, так как оригиналы от ПКСК так и не достались. До приватизации дом принадлежал сельхозинституту (этот вуз вошел в состав КРУ - «НГ»). При оформлении кондоминиума мы сможем определить положенные по закону пожарные подъездные пути в 2-х метрах от дома. Есть территории общего пользования, которые арендаторы не могут перекрыть. Получив документы, сможем судиться с КРУ.

Во двор есть и другой подъездной путь, который жильцы сами перегородили шлагбаумом. Открывать его не хотят - там расположена и детская площадка.

- К нам приезжал представитель отдела ЖКХ примерно неделю назад, он вызвал арендатора, объяснил, что проезжую часть забирать нельзя, - рассказал житель дома Анатолий УСЕНКО. - Мы не против садика, но у нас часто случаются пожары. За последний месяц их было два. Мы хотим, чтобы пожарные или врачи могли к нам приехать.

На экстренное собрание приглашали представителя арендатора, но он не пришел. Тогда около 40 человек вышли к стройплощадке. Председатель ОСИ вызвала полицию, а несколько жильцов временно заблокировали проезд для спецтехники.

Через 15 минут приехали полицейские, выслушали Наталью Пранович и Ирину Фрелих, зашли в пристройку, чтобы поговорить с арендатором.

Потом вышли, долго общались с жильцами и после приняли заявление от Ирины Фрелих.

Пока шло разбирательство, приехал проректор КРУ Ербол ИСАКАЕВ. Поговорив с полицейскими, предложил жильцам встретиться 24 сентября.

Встреча состоялась, уже без участия СМИ.

- Арендатор сегодня приехал к нам, объяснил свои планы, пообещал обустроить парковку, но пока это только слова, - резюмировала Наталья Пранович. - В понедельник приедут представители властей, будем разбираться.

В КРУ тоже предоставили комментарий.

- Есть несколько вопросов, которые нужно прояснить, - сказал Ербол Исакаев. - Как я понял, серьезного конфликта нет. Мы начали с того, что есть обращение к нам и в акимат. Первый вопрос - законно ли организовывать садик в нашей пристройке. Мы решили, что в понедельник пригласим сотрудников акимата и отдела земельных отношений, представителей ДЧС, чтобы они могли внести ясность в вопрос. Второй вопрос - есть требования к организации деятельности детских садов и новые СанПиНы. Безопасность детей должна быть обеспечена. Вы знаете, что после трагедии в Перми вопросы безопасности обсуждаются еще более остро. Садик должен быть огражден! Мы говорили с арендатором, как там организовать проезд. Ведь с одной стороны мы ставим забор, а с другой стороны жильцы самовольно перегородили дорогу шлагбаумом. Я думаю, что ДЧС попросит убрать этот шлагбаум. Возможно, этот проезд будет использоваться. В целом мы нормально поговорили, будем искать решение.

Проректор добавил, что новый детский сад сможет принять до 250 детей и разгрузит очередь в дошкольные учреждения в этом районе.

- Тем более, что сад будет инновационным - там по другому будет выстроена система воспитания детей, - отметил Исакаев. - Был вопрос со стороны жильцов - на каком основании университет сдает в аренду свое помещение. С 20 июня 2020 года наш университет владеет статусом некоммерческого акционерного общества. То есть, мы имеем право сдавать помещение в аренду. Тем более, что это здание долго пустовало, там то ли спортзал был, то ли что-то ещё. Я думаю, хорошо, что там будет детсад.

По словам Исакаева, помимо арендной платы, университет получит возможность открыть площадку для практики студентов, которые обучаются на специальности «дошкольное образования».

- Наши студенты будут проходить там практику, наши педагоги будут помогать разрабатывать программу работы для этого садика, - отметил Исакаев. - Одно дело - открыть там столовую, а другое - детский сад, где будут работать наши студенты и педагоги. А наши выпускники в будущем смогут там трудоустроиться.

Пока строители разблокировали проезд через территорию. Как долго доступ во двор останется открытым, пока неизвестно.

Фото Ксении РЕБИК