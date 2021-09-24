Очередной брифинг об эпидемиологической ситуации в Костанайской области прошел сегодня, 24 сентября. По данным заместителя руководителя ДСЭК Юрия СЕВОСТЬЯНОВА, наблюдается устойчивая тенденция к снижению количества заболевших коронавирусной инфекцией.

- Темп прироста за последние сутки составил всего 0,3%, - пояснил он. - Но все равно нужно соблюдать карантинный режим. Мониторинговым группам разрешили проверять присутствие невакцинированных на работе, но данных о выявленных нарушителях у нас пока нет.

Отвечая на вопрос корреспондента " НГ", Севостьянов сообщил, что на данный момент на карантине находятся 349 школьников из 86 школ области. Всего заболевших детей до 18 лет - 591.

Заместитель руководителя управления здравоохранения области Анжела БЕКСУЛТАНОВА отметила, что на данный момент в области вакцинировались 62,5% человек от подлежащих вакцинации.

- Это 315 512 человек, получивших первый компонент вакцины, - пояснила она. - Всего подлежат вакцинании около 505 000 жителей области старше 18 лет, без противопоказаний по здоровью. Среди заболевших коронавирусом на данный момент 48 беременных женщин, одна в тяжелом состоянии, но без ухудшений.

Бексултанова сообщила, что в области ожидается поставка морозильного оборудования для хранения вакцины Pfizer. Температура ее хранения в пределах минус 60-90 градусов, поэтому необходимо специальное оборудование для ее хранения и поставок до прививочных пунктов. Только после этого в область начнутся поставки самой вакцины Pfizer. Бексултанова также напомнила, что с 15 сентября в области проводится вакцинация от гриппа, но данные по количеству привитых будут готовы к началу следующей недели.

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