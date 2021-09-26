Признание паспортов позволяют пересекать границы без сдачи ПЦР-теста и карантина, передает Informburo.kz.

На 22 сентября Казахстан взаимно признал паспорта вакцинации с Грузией, Венгрией, Кыргызстаном, Молдовой, Монголией, Таиландом и Турцией, сообщили в МИД РК.

Казахстанцы, прошедшие полный курс вакцинации от КВИ, могут пересекать государственные границы без карантинных ограничений (сдачи теста ПЦР, самоизоляции) на основании паспортов вакцинации против Covid-19.

В то же время, такие страны как Беларусь, Вьетнам, Египет и Оман в одностороннем порядке признали паспорта вакцинации иностранных государств и упростили въезд для прибывающих. Для посещения этих стран, казахстанцам также достаточно предоставить в пограничных пропускных пунктах документ, подтверждающий вакцинацию против Covid-19.

На сегодня ведутся переговоры о взаимном признании паспортов вакцинации против Covid-19 с Азербайджаном, Аргентиной, Арменией, Иорданией, Индонезией, Марокко, Россией, Узбекистаном, Филиппинами и другими государствами.

Работа по признанию паспортов вакцинации с другими странами продолжается.